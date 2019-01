Perná -Oproti jiným vinařským akcím se ta dvoudenní v Perné koná vůbec poprvé. Na takzvaném nultém ročníku otevřených sklepů tamní vinaři nabízí to nejlepší, co se jim urodilo. Je sobota po poledni, když projíždím malebnou vesnicí Perná na úpatí Pálavy. Jakmile vystoupím z auta, potkávám první milovníky vína s kapsičkami na krku a skleničkami v ruce.

Například Zuzana Petřičková ze Znojma přijela s několika známými. Nelituje. „Jsou tady sklepy, kde mají výborná vína, ale i takové, kde nám moc nechutná. A to až tak, že jsme ho třeba museli vylít. Na to, že je to první ročník, jsme překvapení. Co se týče vybavenosti, je super, všechno tu mají pěkné a připravené," tvrdí s úsměvem.

Ze čtrnácti otevřených sklepů prošla s kamarády zatím polovinu a v neděli hodlají společně pokračovat. „Mají to tu velice pěkně připravené a gulášek, který jsme měli na oběd, byl výborný," zmiňuje další členka znojemské výpravy Renata Ročková.

Ze sklepa nevylezl

Zato vinař Miroslav Machů z Vinařství Machů se od rána jen otáčí. Nezbývá mu čas ani na jídlo. „Od devíti hodin nalévám ve sklepě a ještě jsem odtud nevylezl. Myslel jsem, že to zvládnu aspoň na polévku, ale ani to ne. Je to první ročník otevřených sklepů, kdy je dělá jen Perná samostatně. Nabízím asi sedmnáct odrůd vín," prozrazuje vinař a dál přilévá lidem do skleniček víno, o které si řeknou.

Machů ve svém sklepě napočítal do oběda sto padesát až dvě stě návštěvníků. „Snad jich přijde kolem šesti stovek, ostatně do deseti hodin večer je času dost. Spokojení budeme snad v neděli, až zjistíme, jestli se nám vrátí aspoň to, co jsme do akce sami dali," říká Machů.

Podle něj do Perné přijelo hodně turistů. Počítá s tím, že ve srovnání se sobotou přijdou druhého dne už jen nakupovat. „Většina toho bude mít už dost, pouze pár skalních příznivců se dojde napít i na druhý den," tvrdí perenský vinař.

Eduard Sznapka z Brna jezdí za vínem i se ženou v podstatě kamkoli. Oceňuje zejména komornější atmosféru. „V Perné se nám líbí, protože tu není moc lidí. To je pro nás jen dobře, je tu totiž takový klídek. Byli jsme v Perné loni a bylo tu dobré víno, takže teď už víme, co nás čeká," hlásí spokojeně muž.

V Perné se moc líbí také Andrei Žalmánkové ze sousedních Dolních Dunajovic. „Výhoda je ta, že tu není tolik lidí a hlavně to tu není tak profláknuté jako třeba ve Velkých Bílovicích. Ještě nám zbývá zajít do jednoho sklepa a pak se vrátíme tam, kde nám nejvíc chutnalo," poznamenává žena nad skleničkou.