Většina vinařů s prací v oboru skončit nechce. Hledá však investora, který by jim finančně vypomohl. „Neprodávají proto, že krachují, ale proto, že se potřebují rozvíjet, i kvůli konkurenci a hledají kapitál. Investoři by se i našli, ale nechtějí práci. Jsou ochotní půjčit peníze. Ovšem dráž než banka. Chtějí vydělávat, ne mít další starosti s jiným podnikem,“ podělil se o svoji zkušenost realitní makléř.

Některá prodávají vlastníci z ekonomických důvodů, jiná z rodinných. „Vinaři jsou třeba starší a nemají nikoho, kdo by jejich podnikání převzal. Problém ale je, že neexistuje kupec. Je to smutné. Vinaři přitom bývali vždy mými nejlepšími klienty, kteří rádi utráceli," poukázal realitní expert.

„Všechna vinařství prodáváme neveřejně. Vinaři mají totiž strach, že by lidé přestali víno kupovat, a že by se jim rozpadl obchodní tým. Vinařství, pro která hledám kupce, jsou opravdu velmi známá, “ prozradil Schmidt.

V tomto oboru se pohybuji dvacet let, ale něco podobného jsem ještě nezažil. Tak hovoří realitní expert Robert Schmidt o nabídce vinařství z jihu Moravy, která se jejich majitelé rozhodli prodat.

Vinařství prodává za šedesát milionů, ale klidně i za sto padesát. „Drahé jsou technologie na výrobu, mechanizace, ale i vinohrady. Metr čtvereční dnes vyjde až na sto padesát korun,“ vyčíslil Schmidt.

Až o desítce provozů, která jsou momentálně na prodej, hovoří brněnský realitní makléř Jan Jordán, který se zabývá prodejem vinařství a vinných sklepů. „Dá se říct, že skoro každé vinařství je na prodej. Prodejnost kolísá. Půl roku je v nabídce, pak zase není, později zase je. Tato situace poprvé nastala v covidu, “ upozornil Jordán.

Doplnil, že poměrně často není v pořádku evidence, účetnictví, ani zásoby. Ti, kteří by pak vinařství koupit chtěli, to bez těchto podkladů neudělají.

Když zmiňuje důvody, mluví o zvyšujících se nákladech na výrobu vína, ceně energií, skla, potisků na lahve, ale i postřiků. „Vinaře to pochopitelně nutí navýšit cenu. A v okamžiku, kdy na náš trh míří dotovaná vína ze všech států jižní Evropy za neuvěřitelně nízké ceny, de facto pod výrobními náklady, jsou nahraní. Diskuze o spotřební dani na tichá vína jim na klidu taky nepřidává. Tohle vše dohromady ničí řadu vinařství, jejichž majitelé se snaží pracovat poctivě a bez daňových úniků,“ okomentoval Jordán.

Deníku se podařilo spojit s jedním z podnikatelů, který se rodinné vinařství rozhodli prodat. Je z Břeclavska, ovšem zveřejnit své jméno kvůli obavám odmítl. Redakce však jeho identitu zná.

„U nás je důvodem částečně generační obměna. Vinařit začal otec a nás je více sourozenců. Řada lidí si myslí, že dělat víno je romantika. Ano, ale nejde to bez pořádného finančního polštáře a kapitálu. Podnikat ve vinařství není jako založit si frančízu na výrobu trdelníků,“ srovnával vinař.

Přiznal, že v určitém okamžiku podnikání přestane bavit. „Když sledujete ty zpackané zásady vlády, předtím covid, ceny energie, raketový nárůst ceny na péči o vinohrady a teď diskuzi o spotřební dani a nekonečnou byrokracii, zamýšlíte se, jestli to vůbec má smysl. Většina vinařů má navíc rozpůjčované peníze. Úroky jsou obrovsky vysoké, vlastně nejvyšší od roku 1999,“ mluvil otevřeně mladý muž, jehož rodina vlastní kromě vinařství a vinohradů také restauraci s penzionem.

Jedním z důvodů je podle něj také složitost oboru či cena vína v porovnání s tím, které se dováží ze zahraničí. „Tak levně my víno prodávat nemůžeme. Cítíme obrovský tlak na cenu ze supermarketů. Chtěli by od nás vykoupit víno v pozdním sběru za třiašedesát korun bez daně. My ale můžeme prodávat za sto deset až sto patnáct bez daně. Takhle levně ho nikdy nedodáme,“ kroutil hlavou vinař z Břeclavska.

Chyba je podle něj i v nastavení trhu a v dovozové politice. „Podívejte se do obyčejného supermarketu za hranicemi v Rakousku. Uvidíte tam téměř výhradně jen vína z Rakouska. A u nás? Třeba italské za sedmdesát korun. Mrzí mě, že v tomhle nejsme patrioti tak, jako třeba právě Italové, Francouzi, Rakušané nebo Španělé. Kdybychom o sto procent nadsadili spotřební daň na vína z dovozu, trh by se vyčistil a naši vinaři by měli po problémech,“ nechal se slyšet muž.

V práci předků chce pokračovat, ale potřebuje investora. „Nechceme víno prodávat za každou cenu pod výrobní cenou jen proto, abychom rychle měli peníze. Rádi bychom ho podrželi, popřemýšleli. Jsme schopní si sedmdesát procent udat sami. Kdyby člověk, který by vinařství koupil, měl nějakou svou síť, třeba vinotéku nebo restauraci, a zvládl prodat dvacet procent, tak není co řešit,“ zakončil vinař.