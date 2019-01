Břeclavsko /UVNITŘ VÝSLEDKOVÁ TABULKA/ – Dvacet vinařů a vinařských firem z Břeclavska uspělo na největší a nejuznávanější mezinárodní výstavě vín ve Spojených státech Amerických International Wine Competition pořádané v San Franciscu. Připsali si celkem jednašedesát medailí – dvě zlaté, osmnáct stříbrných a jednačtyřicet bronzových.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Nejvíce zazářilo velkobílovické vinařství Petr Skoupil, které získalo jednu zlatou, tři stříbrné a pět bronzových medailí. Zlatou medaili ukořistilo i popické vinařství Sonberk. Tři stříbrné a čtyři bronzové medaile si připsaly Vinné sklepy Valtice.

Dále se svými víny v Americe uspěli: vinařství Gotberg, Habánské sklepy, Miloš Michlovský, Vinařství Lacina, Vinařství Baloun, Stanislav Málek, Martin Šebesta, Sing Wine, Vladimír Tetur, Velkobílovická vína, Vinařství Pavlov, Vinařství U Kapličky, Vinařství V&M borovský, Vinařství Volařík, Víno Mikulov, Vinofol a Vinselekt Michlovský.

Výsledky International Wine Competion:

Výrobce Víno Ročník Medaile

BOHEMIA SEKT, a.s. Bohemia Sekt Prestige Brut 2009 Bronzová

BOHEMIA SEKT, a.s. Bohemia Sekt Prestige Demi sec 2008 Bronzová

BOHEMIA SEKT, a.s. LOUIS GIRARDOT Brut 2008 Bronzová

BOHEMIA SEKT, a.s. Chateau Radyně extra brut, sparkling wine 2008 Bronzová

Gotberg a.s. Pálava, výběr z hroznů 2009 Bronzová

Gotberg a.s. Tramín červený, výběr z hroznů 2009 Bronzová

Gotberg a.s. Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Habánské sklepy, spol. s r.o. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2010 Bronzová

Habánské sklepy, spol. s r.o. Zweigeltrebe barrique, pozdní sběr 2008 Bronzová

Ing. Miloš Michlovský, CSc. Malverina pozdní sběr 2008 Stříbrná

Ing. Miloš Michlovský, CSc. Hibernal pozdní sběr 2007 Bronzová

Ing. Miloš Michlovský, CSc. Laurot pozdní sběr 2009 Stříbrná

Lacina Winery Lemberger 2009 Bronzová

Livi, spol. s r.o. Hibernal, výběr z hroznů 2009 Stříbrná

Málek Stanislav Veltlínské zelené, pozdní sběr 2009 Bronzová

Málek Stanislav Pálava, výběr z hroznů 2009 Bronzová

MEGA Production a.s. - Marcus Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2009 Bronzová

Petr Skoupil Winery Modry Portugal, pozdní sběr 2009 Bronzová

Petr Skoupil Winery Pálava, pozdní sběr 2010 Bronzová

Petr Skoupil Winery Sauvignon, pozdní sběr 2010 Zlatá

Petr Skoupil Winery Veltlínské zelené, kabinetní víno 2010 Stříbrná

Petr Skoupil Winery Ryzlink vlašský, kabinetní víno 2010 Bronzová

Petr Skoupil Winery Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2010 Stříbrná

Petr Skoupil Winery Frankovka, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Petr Skoupil Winery Müller Thurgau, kabinet 2010 Bronzová

Petr Skoupil Winery Dornfelder, pozdní sběr 2009 Bronzová

Šebesta Martin Ryzlink vlašský, moravské zemské víno 2010 Stříbrná

Šebesta Martin Pinot Grand (Cuveé 55% Pinot gris, 45% Chardonnay) 2009 Bronzová

Sing Wine s.r.o. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2010 Bronzová

Sing Wine s.r.o. Zweigeltrebe rose, jakostní víno 2010 Stříbrná

Sonberk a.s. Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2009 Zlatá

Spielberg CZ Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2009 Zlatá

Spielberg CZ Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Spielberg CZ Rulandské bílé, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Tetur Vladimír Irsai Oliver, kabinetní víno 2010 Bronzová

Velkobílovická vína Muškát moravsky, pozdní sběr 2009 Bronzová

Velkobílovická vína Zweigeltrebe, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Vinařství Josef Dufek Sauvignon, ledové víno 2010 Bronzová

Vinařství Josef Dufek Ryzlink rýnský, ledové víno 2010 Bronzová

Vinařství Josef Dufek Veltlínské zelené, pozdní sběr 2010 Zlatá

Vinařství Josef Dufek Modry Portugal, pozdní sběr 2009 Zlatá

Vinařství Líbal s.r.o. Tramín červený, výběr z hroznů 2009 Bronzová

Vinařství Líbal s.r.o. Sauvignon blanc VOC 2010 Velká zlatá

Vinařství Líbal s.r.o. Veltlínské zelené, slámové víno 2005 Stříbrná

Vinařství Pavlov, spol. s r.o. Rulandské bílé, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Vinařství Pavlov, spol. s r.o. Sauvignon, pozdní sběr 2009 Stříbrná

Vinařství Pavlov, spol. s r.o. Chardonnay, pozdní sběr 2009 Bronzová

Vinařství U Kapličky Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2010 Bronzová

Vinařství U Kapličky Pálava, výběr z hroznů 2010 Bronzová

Vinařství U Kapličky Rulandské šedé, pozdní sběr 2010 Bronzová

Vinařství V&M Zborovský, v.o.s. Tramín červený, pozdní sběr 2010 Bronzová

Vinařství V&M Zborovský, v.o.s. Ryzlink vlašský, jakostní víno 2010 Bronzová

Vinařství V&M Zborovský, v.o.s. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2010 Bronzová

Vinařství Volařík Veltlínské zelené, pozdní sběr 2010 Stříbrná

Vinařství Volařík Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2010 Bronzová

Vinné sklepy Valtice, a.s. Sylvánské zelené, pozdní sběr 2010 Stříbrná

Vinné sklepy Valtice, a.s. Neuburské, pozdní sběr 2010 Stříbrná

Vinné sklepy Valtice, a.s. Neuburské, výběr z hroznů 2009 Bronzová

Vinné sklepy Valtice, a.s. Müller Thurgau, výběr z hroznů 2010 Bronzová

Vinné sklepy Valtice, a.s. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2009 Bronzová

Vinné sklepy Valtice, a.s. Veltlínské zelené, výběr z hroznů 2009 Stříbrná

Vinné sklepy Valtice, a.s. Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2009 Bronzová

VÍNO Mikulov, spol. s r.o. Rulandské bílé, pozdní sběr 2009 Stříbrná

VINO Mikulov, spol. s r.o. Sauvignon, pozdní sběr 2009 Bronzová

VINOFOL s.r.o. Sauvignon 2009 Bronzová

VINOFOL s.r.o. Rulandské šedé 2010 Bronzová

VINOFOL s.r.o. Veltlínské zelené 2009 Bronzová

VINOFOL s.r.o. Ryzlink rýnský 2009 Bronzová

VINOFOL s.r.o. Cabernet Sauvignon 2009 Bronzová

Vinselekt Michlovský a.s. Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2009 Bronzová

Vinselekt Michlovský a.s. Rulandské modré, výběr z hroznů 2005 Bronzová

Vinselekt Michlovský a.s. Ryzlink vlašský, výběr z hroznů 2009 Stříbrná

Winery Baloun Aurelius 2010 Bronzová

Winery Baloun Chardonnay 2010 Stříbrná

Winery Baloun Tramín červený 2010 Bronzová

Winery Baloun Ryzlink rýnský 2010 Bronzová

Winery Baloun Rulandské šedé 2010 Bronzová

ZNOVÍN ZNOJMO a.s. Ryzlink rýnský, ledové víno 2009 Stříbrná

ZNOVÍN ZNOJMO a.s. Tramín červený, výběr z bobulí 2009 Stříbrná

ZNOVÍN ZNOJMO a.s. Sekt Charles Sealsfield brut 2008 Bronzová