Vinaři z jižní Moravy bodovali v moldavském Kišiněvě

Jižní Morava /INFOGRAFIKA, ANKETA/ – Zaletět si o víkendu z Brna do Říma za památkami, do Barcelony na fotbal nebo do Milána nakupovat letos na jaře možné nebude. Od března měli létat cestující pravidelně také do Bruselu a Lvova. Od léta navíc do Splitu a Dubrovníku. Prodej letenek do těchto destinací se odkládá na neurčito.