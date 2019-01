Pavlov – Každý víkend jedno vinařství. Vinaři z Pavlova si na sezonu rozdělili „služby" a milovníky vína lákají na Léto otevřených sklepů.

Kromě ochutnání pavlovských vín mají návštěvníci díky dvouměsíční akci také příležitost osobně poznat jednotlivé vinaře a prohlédnout si historické sklepy v obci. „K ochutnání bude zpravidla připraveno deset až dvanáct vzorků. Součástí ceny ochutnávky je výklad vinaře k jednotlivým vínům, voda a pečivo," uvedl Pavel Krška z pořádajícího vinařského spolku Vinitores Palaviensis.

Určený sklep bude otevřený vždy v pátek od čtyř hodin odpoledne do osmi večer, v sobotu od desíti do osmnácti hodin a v neděli od deseti do dvou. „Uvedené termíny a rozpis služeb jednotlivých sklepů jsou garantovány jako minimální. Většina jich bude mít otevřeno i mimo tuto dobu," doplnil Krška.

Kromě jednotlivých vinařství je návštěvníkům v Pavlově k dispozici také obecní vinotéka. Ta vznikla díky iniciativě spolku Vinitores Palaviensis a obce ve sklepech pod obecním úřadem.

Drobnou letošní komplikací je po sesuvech půdy uzavřená silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Přístup od Břeclavi a Mikulova ale není nijak omezený, vzkazují pavlovští vinaři.

rozpis léta12. – 14.6. Miloš Středa, 19. – 21.6. Vinařství Ilias, 26. – 28.6. Pavel Krška – Palavia Vinum, 3. – 5.7. Vinařství Garčic, 10. – 12.7. Vinařství Foltýn, 17. – 19.7. Vinařství Topolanských, 24. – 26.7. neobsazeno, 31.7. – 2.8. Milan Zatloukal, 7. – 9.8. Vinařství Pavlov, 14. – 16.8. Reisten, 21. – 23.8. Zdeněk Mikulský, 28. – 30.8. Vinařství Jiří Šilinek, 4. – 6.9. Vinařství Abrlovi