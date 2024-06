Neotřelý nápad, který se osvědčil v Alpách, a stále častěji se objevuje třeba i v Krkonoších či Krušných horách, se na jih Moravy rozhodl přivést velkopavlovický vinař Pavel Lacina. Na příjezdu do města ve směru od nedalekých Staroviček staví vinařský dům.

Ambicí polyfunkčního třípatrového objektu je zrušit sezonnost vinařské turistiky na Moravě. „Nezáleží na tom, jaké bude počasí. Chtěli bychom, aby se u nás páry i skupiny zabavily, i když si třeba zrovna nebudou moci vyjet na kole. A to ať už při degustaci více jak dvaceti vzorků vín, prohlídce vinařských prostor, ve welness centru, na pokoji, v restauraci, nebo třeba při výhledu na siluety Modrých hor ze střechy komplexu,“ popsal Lacina.

Ten už mimo jiné stojí například za Marhulovým vínem či iniciativou Vinaři jdou na dřeň, jež cílí na osvětu dárcovství kostní dřeně.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Součástí komplexu, který vzniká od letošního jařa a hotový bude nejspíše za dva roky, bude kromě vinařských výrobních a skladovacích prostor také enotéka, restaurace, místnost na konference a degustace či prostory pro rauty.

Chybět nemá ani welness centrum. Samozřejmostí je pak recepce a prodejna vína s lobby a krbem, parkoviště s až padesáti místy ke stání či kolárna s nabíječkou elektrokol. Nadstavbou pak bude VIP zóna na střeše s výhledy na Modré hory.

O to vše se, včetně pokojů, jejich správy a údržby, bude starat tým vinařství Lacina. „Lidé si koupí pokoj a o nic jiného už se nemusejí starat. Když ho nebudou zrovna chtít využívat, dají ho k dispozici do pronájmu. A tím jim připadne i zisk,“ vysvětlil princip podnikání tohoto typu Lacina.

S myšlenkou vytvoření vinařského domu začal koketovat před pěti lety. Předcházela mu kupříkladu i nutnost změny územního plánu.

„V těchto místech bývala průmyslová zóna a občanskou vybavenost zde nebylo možné povolit. I proto tady v Pavlovicích s podporou stavebního úřadu vznikl jakýsi regulativ s názvem Vinařské domy. Vedla k tomu trnitá cesta, ale věřím, že i do budoucna to další vinaři ocení,“ zmínil Lacina.

Nová vinařská rezidence vyrůstá při výjezdu z Velkých Pavlovic. Stojí za ní vinař Pavel Lacina.Zdroj: Vizualizace: se svolením Pavla Laciny

Jaký bude mít projekt dopad na město, se podle velkopavlovického starosty Petra Hasila jen těžko odhaduje. „Máme zde barokní sýpku přestavenou v hotel Lotrinský či Šlechtitelku. Kromě projektu Pavla Laciny se na výjezdu z Pavlovic ve směru na Němčičky připravuje výstavba dalšího nového vinařství, a to Arte vini. Obě stavby jsou prakticky mimo zastavěné území obce, takže si nemyslím, že jakkoli ovlivní běžný život obyvatel,“ nechal se slyšet starosta.

Každý ze záměrů podle něj cílí na jinou klientelu. „Myslím tedy, že se budou spíše doplňovat, než že by si konkurovaly. Nicméně co vím od ubytovatelů, zatím se stále nedaří naplnit předcovidová čísla obsazenosti. Lidé šetří na jídle a zkracují i pobyty. To se však netýká jen jižní Moravy,“ zmínil Hasil.