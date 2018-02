Vinařská škola je rodinné stříbro, říká Machovcová. Jako ředitelka nejspíš končí

Valtice /ROZHOVOR/ – Že kraj vypíše výběrové řízení na mé místo ředitelky? No tak dobrá, nemám důvod mít o vinařskou školu obavy. V tomto duchu okomentovala Ivana Machovcová nedávné rozhodnutí zřizovatele. Žena šéfuje valtické střední vinařské škole už patnáct let. V tomto školním roce se možná s vedoucí funkcí rozloučí.

Ivana Machovcová z Lednice je dlouholetou ředitelkou Střední vinařské školy ve Valticích.Foto: Deník / Spěvák Přemysl

U kterého vína jste si naposledy řekla: „Ach… to je výtečné!“ ?

Na našem posledním rodičovském koštu vín bylo několik skvělých vzorků. Naši absolventi mě potěšili. Vína ročníků 2015 a 2016 jsou vůbec vynikající. Mám ráda veltlínské, pochutnala jsem si…

Dobré veltlínské ocení hlavně zkušení vinaři. Považujete se tedy za fajnšmekra?

V naší oblasti máme obecně výborné veltlíny, kořenité, plné… Ale za velkého fajnšmekra se nepovažuji. Spíš jsem poučený konzument. (smích)

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila před pár dny konkurz mimo jiné na místo ředitele valtické střední vinařské školy. Šestileté období vám končí v červenci. Přihlásíte se do výběrového řízení?

Na devětadevadesát procent ne.

Proč?

Důvodů je několik. Už proto, že konkurz byl vypsaný, když nemusel být. Někteří ředitelé pokračují bez konkurzu. Asi není vůle, abych pokračovala. Zřizovatel má možná jiné plány, co se týká vedení školy. Ale je to právo kraje jako zřizovatele.

Mrzí vás to?

Ani ne. Myslím, že jsem měla dobré výsledky. Svědomí mám čisté.

Nicméně před šesti lety to bylo podobné, šla jste do toho a post ředitelky jste obhájila.

Myslím si, že škola teď může dobře fungovat dál i beze mě. Vidím přímo u nás ve škole zdatné mladší pokračovatele. Je tady výborný management.

Před rokem navštívila vinařskou školu tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Řekla, že stát by si měl takový typ školy hýčkat. Co vám tím vlastně mezi řádky sdělila?

Hlavně mě to potěšilo. Když se vrátím patnáct let zpátky, zdejší škola byla v tu dobu na zavření. Lidé na ni nadávali. Měla neskutečné problémy. Jsem ráda, že jsme ze školy krůček po krůčku vybudovali rodinné stříbro, jak se říká. Dostali jsme se mezi evropskou špičku vinařských škol. To je úspěch.

