Velkou zlatou medaili a jedno z nejvyšších ocenění získalo na největší slovenské mezinárodní soutěži MUVINA Prešov moravské víno Štěpána Doležala z Hrušek. Slova chvály od porotců a 92 bodů na 100bodové stupnici si vysloužilo jeho cuvée Stará hora, výběr z hroznů, ročník 2021. Úspěch je to o větší, že malý producent z obce u Břeclavi se soutěží běžně neúčastní. Není ovšem jediný, kde dělal tuzemskému vinařství čest. Moravská vína získala také dalších 25 zlatých medailí, tedy hodnocení vyšší než 88 bodů.

Na Slovensku se běžně pořádají dvě velké vinařské soutěže, mimo této ještě Danube Wine Challenge, jež se však letos nekoná. MUVINA Prešov je tedy tou největší a nejdůležitější, kde se evropští producenti utkávají. Hodnocení je jedním z vůbec nejstarších v regionu, letošní ročník byl už 29., přičemž soutěž se koná pod patronací a za pravidel uznávané mezinárodní organizace OIV (Office International de la Vigne et du Vin, Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno).

„Zahraničních soutěží se skoro neúčastním, tato byla jedna z prvních, protože mě do toho ponouknul můj kamarád. Ani jsem nijak netaktizoval, zkrátka jsem poslal to, co se mi nejvíc líbí a čemu nejvíc věřím."

„Zahraničních soutěží se skoro neúčastním, tato byla jedna z prvních, protože mě do toho ponouknul můj kamarád. Ani jsem nijak netaktizoval, zkrátka jsem poslal to, co se mi nejvíc líbí a čemu nejvíc věřím,“ uvedl Štěpán Doležal. Velkou zlatou medaili nakonec bralo jeho polosladké víno s 28 gramy zbytkového cukru, což se na Slovensku ukazuje jako trend – moravská vína s vyšším podílem zbytkového cukru tam bodují už poněkolikáté.

Úspěch vína ročníku 2021 vyvolává v jeho výrobci i řadu vzpomínek. Stejně jako jeho sousedy z okolí, i jeho zasáhlo v červnu zmiňovaného roku řádění tornáda. „Bezprostředně po tom, co se to stalo, nikdo nevěděl, co s vinohradem bude, zacvičilo to i se sklepem. Měl jsem tehdy plán na novou lisovnu, nakonec se stihly jen základy a dobře i tak, protože kdybych to dostavěl, tak by ji tornádo smetlo,“ líčí Doležal, jemuž se stejně jako ostatním kolegům z okolí daný rok zkomplikoval celý život a sklizeň. Dodnes však vzpomíná na pomoc známých i neznámých dobrovolníků, kteří pomáhali bezprostředně po tornádu i později při vinobraní.