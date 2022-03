Do společné výsadby za asistence zahradní architektky se zapojuje i místní vinař Jaroslav Kruták. „Je to super, mám tady vnučku i dceru. Když jsem tady viděl tolik dětí, krásný den a zapojení dam z Ukrajiny, tak je to skvělé. V betonových kapsách porostou skalničky, což sem přináší změnu a větší pestrost,“ říká vinař krátce po té, co pomohl s očištěním betonových kapes od psího vína.