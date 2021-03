Rodina Bešterových dodávala vína pravidelně do několika restaurací v Mikulově, stěžejním zdrojem příjmů pro ni jako pro menší vinařství byly kulturní akce. „Prodeje z akcí pro nás byly vždy tou největší finanční injekcí. Loni se však prakticky žádné nekonaly a letos to nevypadá o moc nadějněji. Vždy jsme se účastnili jak Pálavského vinobraní, tak i vinobraní ve Znojmě, dále nejrůznějších ochutnávek a hudebních festivalů v Královéhradeckém či Pardubickém kraji. Vše začalo omezováním počtu návštěvníků a vyvrcholilo zrušením akcí,“ vzpomíná na nelehký rok 2020 Bešter.

Loni ještě Bešterovi věřili, že vše zvládnou. „V březnu přišel absolutní lockdown, všichni jsme byli doma a říkali si, bože, co se to děje, co je to za virus? Okamžitě jsme nastavili úsporná opatření, pozastavili rozjeté projekty i investice do nákupu nových technologií a stáhli se. Pak přišlo rozvolnění, léto, a omezení velkých akcí, na kterých jsme byli závislí,“ říká vinař, který se z většiny soustředí na pěstování odrůd jako jsou Ryzlink vlašský, Sauvignon, Pálava, Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Svatovavřinecké či Zweigeltrebe.

Platforma HitHit

Rozjeli proto eshop a začali hledat další kanály k prodeji. „Eshop však prodává málo, na trhu je obrovská konkurence. Vinaři vkládají peníze do sponzorovaných příspěvků i na sociálních sítích, aby se dostali do povědomí většího množství lidí. V létě jsme dodávali ještě alespoň do restaurací, které fungovaly díky otevřeným zahrádkám. A čekali jsme jako na smilování na vinobraní. Mikulovské ani znojemské se nekonalo, ve Valticích na zámku jsme měli jen třetinovou tržbu. Pak přišel sběr hroznů, zaplatili jsme lidi a už začali sahat do svých úspor,“ popisuje Bešter.

Poslední naději vkládá majitel Vinařství 1838 do platformy HitHit. „Narazil jsem na tento startovač náhodou. Objevil jsem jedno vinařství, které úspěšně dokončilo v zadaném termínu projekt a vybrané peníze dostalo. Oslovil jsem je proto a rozhodl jsem se, že do toho půjdeme taky,“ zmiňuje vinař z Jevišovky, jehož rodina se zaměřuje kromě vína také například na výrobu zcela přírodního vinného želé.

Princip v případě Vinařství 1838 spočívá v tom, že si lidé dopředu nakoupí vína ročníku 2020, pošlou peníze na účet, a pokud se do termínu podaří vybrat cílovou částku 185 tisíc korun, dokončí vinař ročník a nakoupená vína jim poté zašle. „Pokud se to nepodaří, svoje peníze dostanou lidé zpět. Naději neztrácíme. Jestli to však nevyjde, budu se muset sbalit, skončit s vinařstvím a vyrazit za prací do Německa, abych si vydělal,“ krčí rameny Bešter, který získal praxi i ve vinařství knížete z Liechtenštejna v rakouském Wilfersdorfu.