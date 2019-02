Praha, Břeclavsko – Za mikrofonem Marek Eben, v hlavní roli víno. Čtvrteční galavečer v pražském Veletržním paláci patřil vinařům. Zejména těm z Břeclavska, kteří posbírali nejvíce cen.

Nejcennější titul Vinařství roku 2014 si odneslo Chateau Valtice známé také jako Vinné sklepy Valtice. „Je to jeden z největších úspěchů, kterého naše vinařství v novodobé historii dosáhlo. Je těžké říct, jestli je víc získat šampiona Salonu vín, nejlepší kolekci na Valtických vinných trzích nebo titul Vinařství roku. Všechny ty úspěchy jsou výborné, moc si jich vážíme a přijímáme je s pokorou," řekl marketingový ředitel vítězného vinařství David Šťastný.

Právě on společně se svým otcem Antonínem Šťastným, který vinařství dlouhé roky vedl, přebíral na pódiu cenu. „Mezi nejlepšími jsme byli počtvrté, jsme rádi, že to konečně vyšlo. Ve finále jsou jenom dobrá vinařství, vyhrát může kdokoliv," uvedl Šťastný.

Proč uspělo právě Chateau Valtice, naznačil předseda sedmičlenné odborné poroty František Mádl z Velkých Bílovic. „Usilují zde o budování moderní firmy na staletých, tradičních základech s širokou škálo vín pouze moravského původu," vyzvedl Mádl.

Osobnost i mládí

Zatímco valtická společnost uspěla v kategorii velkých vinařství, mezi středními patří prvenství Žernoseckému vinařství. Nejlepším malým vinařstvím určila porota znojemské Vinařství Špalek. Celkovým vítězem se stal ten z trojice vítězů jednotlivých kategorií, který obdržel prostřednictvím internetu a SMS zpráv nejvíce hlasů od veřejnosti.

Absolutně nejvíc hlasů, přes sedm tisíc, ovšem od lidí posbíral jiný z devíti finalistů – Zemědělské družstvo Sedlec. To získalo cenu veřejnosti Mediatel Vindemia Publica.

Šestého ročníku soutěže, při které je podle řady kritérií posuzována celoroční práce podniku, se účastnilo 32 vinařství, o pět více než loni.

Enologem roku 2014 se stal Filip Mlýnek z mikulovského Vinařství Volařík. „Je to pro mě velká pocta a ocenění práce celého týmu," reagoval Mlýnek na zisk titulu mezi mladými vinaři do 38 let.

Cenu Viléma Krause pro významnou vinařskou osobnost převzal v Praze Drahomír Míša. Vinohradnický a vinařský odborník, autor řady článků a knih, působil jako učitel vinohradnického oboru na valtické střední škole a později jako odborných asistent na zahradnické fakultě v Lednici.

Miloši Michlovskému z Rakvic patří pro změnu Cena Vindemia Libri 2014 za nejlepší literaturu propagující víno. A to za tituly Bobule, Lexikon chemického složení vína a Příprava bílých vín.