Nahnat lidi s nůžkami do vinohradů, posbírat hrozny a honem s nimi do sklepa. Povedené babí léto na jihu Moravy uspíšilo sběr bílých odrůd révy vinné. Vinaři pospíchají, aby je začali zpracovávat ještě předtím, než jim vyskočí cukernatost, zvedne se pH a klesne množství kyselin.

Suchý závěr léta, intenzivní sluneční paprsky a vysoké teploty totiž z bobulí sají poslední šťávu. Stále častěji také vinaři skloňují botrytidu, tedy ušlechtilou plíseň Botrytis cinerea napadající vyzrále hrozny ve vinohradech, způsobující jejich sesychání a zhušťování šťávy uvnitř bobulí.

„Bude to jeden ze složitějších ročníků pro vinaře. Ale zákazník bude, myslím, spokojený. Průběh vegetace byl celkem dobrý. Dokonce zapršelo, což nám minulé roky chybělo. Hodně sprchlo i před vinobraním, místy až moc, což ale nebyl až takový problém. Ovšem extrémní horka, která trvají strašně dlouho a v době, když už na to nejsme zvyklí, způsobila rychlé dozrávání hroznů. A to napříč odrůdami. Mně osobně přidělávají nejvíce starostí tramíny,“ shrnul Ctirad Králík, hlavní sklepmistr Sedleckých vín.