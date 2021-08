Jedenáctého září tak ve dvě hodiny odpoledne projde průvod z tamního náměstí směrem k vinným sklepům. „Sklepy a vinařské uličky naštěstí poškozené tornádem nejsou. A tak můžeme podpořit tu část obce, která je poničená tím, co umíme. Tedy vínem a akcí s ním spojenou. Je nám jasné, že vinobraní bude skromnější, nebude perfektní, a že bude mít nedostatky. Ale věřím, že to lidé přijmou, vezmou s nadhledem a hlavně, že k nám dorazí,“ sdělila předsedkyně Vinaříčka Iva Fic Tomanová.

Součástí novoveského vinobraní bude i aukce vín, která odstartuje zhruba týden předem na webu. Výtěžek z akce má jít na obnovu zeleně v městyse. „Jsem moc ráda, že vinobraní nakonec bude. Mohlo by být i víc akcí a koncertů, jejichž výtěžek by byl pro lidi. Jsem ráda ale i za jednu. Obzvlášť, když půjde část peněz na dobrou věc,“ vyzdvihla Lucie Sopková z Moravské Nové Vsi.

Podle neoveského starosty Marka Košuta je dobře, že se vinaři spojili, a rozhodli se vinobraní přece jen uspořádat. „Skutečně nebylo v našich silách, abychom se o organizaci postarali. Ostatně už loni jsme se na radnici shodli, že by bylo vhodné, aby vinařskou akci pořádali sami vinaři,“ okomentoval.

Jak Fic Tomanová poznamenala, chystané vinobraní nebude rozhodně žádnou akcí plnou velkých jmen. „Hvězdami totiž budou sami obyvatelé a lidé, kteří nás přijedou i přes tu přírodní katastrofu podpořit. Má to být hlavně o lidech a pro lidi. Víno máme, vinice nejsou poškozené a před námi je další sklizeň. Přece nebudeme jen tak sedět s rukama v klíně,“ usmívala se.

Právě nyní je podle Neoveských nutné, aby všichni táhli za jeden provaz. „Když tornádo odneslo hmotné věci, nesmíme dopustit, abychom přišli i o ty nehmotné. Tedy o folklor a tradici. Ve víně je pravda. Jde o povídání u skleničky a písničky. K tomu je třeba komunita a tradice. Právě tohle dělá Slovácko Slováckem. A ne, že tyto hodnoty zaniknou spolu s uletěnými taškami ze střech,“ zdůvodnila Helena Jančálková, jedna ze spoluorganizátorek akce.

Stejně hovořila i Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace, která se na organizaci podílí. „Lidská společenství stojí a padají na společně sdílených hodnotách. A tou nejvýznamnější hodnotou Podluží je bezpochyby živý folklor a živé tradice. Stejně tak, jak jsme pomohli s uspořádáním hodů, chceme pomoci i s uspořádáním vinobraní. Navrhujeme opět velmi skromnou variantu, podobně jako letošní hody. Náklady rádi uhradíme. Pomůžeme s organizací i s propagací. Samozřejmě předpokládáme, že i vinobraní bude mít dobročinný charakter s cílem obnovy městyse,“ řekla.

To, že by bylo nevhodné akci pořádat, si nemyslí. „I za války se konaly hody. Lidé byli schovaní ve stodolách. Takže i naší morální povinností je tradici za jakýchkoli okolností udržovat. Válka byla přece horší. Tuhle katastrofu musíme vnímat jako výzvu. Pojďme tedy společně budovat novou Moravskou Novou Ves. Její součástí by mohla být i stavba komunitního spolkového domu, o kterou se chceme pokusit," překvapila Maděřičová.