Několik tisícovek lidí si v sobotu našlo cestu do Sedlece na Mikulovsku. V areálu tamního vinařství Sedlecká vína se už podvanácté konalo tradiční vinobraní. Součástí doprovodného programu bylo i mletí a lisování hroznů tak, jak se dělává odnepaměti.

Tradiční Sedlecké vinobraní v sobotu navštívily tisíce lidí. | Video: Deník/Iva Haghofer

Čerstvý mošt ze Sauvignonu, bílý i červený burčák a až čtyřicet druhů vín včetně těch ve výběru z bobulí, slámových nebo sektu. V areálu vinařství Sedlecká vína si od sobotního rána milovníci hroznů a produktů z nich skutečně přijdou na své. A aby ne. Už podvanácté v řadě se zde totiž koná tradiční Sedlecké vinobraní.

Okolo lanžhotské cimbálky Hudci se po jedenácté dopoledne do rytmu vlní několik desítek lidí. V rukou svírají skleničky, kterými si čas od času přiťuknou. Kolem nich se proplétají desítky dětí. Většina z nich popíjí čerstvý vylisovaný mošt z nasbíraných hroznů. „Ochutnej to, je to moc dobré, slaďoučké,“ nabádá jedna z mladých maminek svoji malou dcerku.

Děvče s namalovaným růžovým motýlem přes celý obličej jen nedůvěřivě odvětí. „Ale já nechci víno!“ Máma se usměje. „Neboj, to je jen mošt, šťávička,“ povzbudí dívenku, a ta podléhá.

V tu chvíli už začíná být okolo lisu a ručního mlýnku pěkně živo. Zanedlouho totiž začíná první ze čtyř ukázek historického mletí a lisování hroznů. Tedy takového, které vinaři na jihu Moravy prováděli odnepaměti. „Pro děti to možná bude náročnější, ale jak vidíte, je potřeba mít nástupnickou generaci, aby to naše vinařské řemeslo nevymřelo!“ komentuje Ctirad Králík, hlavní sklepmistr vinařství, nesmělé pokusy prvních odvážlivců v mletí hroznů z odrůdy Veltlínské zelené.

Řada přihlížejících vidí původní metodu lisování, při níž dochází díky zatočení šroubem ke stlačení pomletých hroznů v lisu, uvolňování šťávy z bobulí a vytékání takzvaného rmutu, vůbec poprvé v životě. „Ta šťáva je vynikající. Nejlepší, jakou jsem kdy pila. Kam se na ni hrabe víno nebo burčák,“ usmívá se například cyklistka Iveta z Českých Budějovic, která dorazila na jih Moravy na prodloužený víkend.

Zájem vyzkoušet si, jak vlastně vzniká čerstvý mošt, mají desítky přihlížejících. Většinu z nich tvoří děti. „Stejnou věc děláváme i na Pálavském vinobraní v Mikulově. Ze zkušenosti vím, že tohle je technika, která lidi opravdu zajímá. Mnozí něco podobného ještě nikdy neviděli a ani nemají představu, jak se to vůbec dělá,“ přitakává Králík.

Špačky od vinařství neodháněli

Z dálky se ozývá smích a volání. „Šéfe, máte tu škodnou!“ zní z hloučku lidí okolo mladého manželského páru. Pavel a Michaela, kteří do Sedlece dorazili až z daleké Šumavy, jsou totiž Špačkovi. „Věřím, že mě lidi neukamenují, já jsem takový mírumilovný a všichni mě mají rádi,“ směje se Pavel Špaček, pózující pro fotografy z řad návštěvníků stylově s půjčeným malým plyšovým špačkem.

„My jsme sem přilítli dobrovolně! Tady paní nás nejprve chtěla zahnat do rákosí, ale pak se nad námi slitovala,“ ukazuje směrem k rozesmáté starší dámě Michaela Špačková a přiťukává si s manželem skleničkou s ryzlinkem.

Protože se blíží čas oběda, davy lidí se postupně hrnou k široké paletě nabízených gastronomických pochutin. Kromě zabíjačkových specialit mohou ochutnat třeba grilovaného pstruha, pečenou kachnu či noky se zelím a uzeným masem. Velký zájem vzbuzuje také speciální vinařský guláš.

„Je takový rustikálnější, suroviny máme více nahrubo nakrájené. Rozdíl oproti klasickému vepřovému guláši je, že dáváme do základu mrkev a slaninu. No a hlavní věc pak je, že náš gulášek samozřejmě bohatě zalíváme červeným vínem. Vybrali jsme si Cabernet Sauvignon,“ přibližuje hlavní kuchař a vedoucí lahvovny Sedleckých vín Jiří Salay.

Sobotní akce v areálu vinařství trvá až do devíti hodin do večera. Cimbálku z Lanžhota ve čtyři hodiny odpoledne střídá muzikant Jiří Zonyga s kapelou Větry z jihu.