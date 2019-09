Jižní Morava – Prognóza nadúrody i neprodané víno z loňska ovlivnily podle jihomoravských vinařů a vinohradníků letošní nízké výkupní ceny za hrozny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Posílat lidi sbírat hrozny do vinohradu se mi nevyplatí. Tak reagoval vinař Václav Horáček z Rakvic na Břeclavsku na letošní výkupní ceny. Pravidelně prodává jiným vinařstvím asi třetinu úrody ze svých vinic. „Je to hrůza. Za hrozny modrých odrůd dostanu jen kolem pěti až sedmi korun za kilo, za bílé pak kolem deseti korun. To mi nepokryje ani celoroční náklady na péči o vinohrad,“ postěžoval si Horáček.