Vrací se vlakový spoj z Břeclavi a Brna do Berlína. Po několikaměsíční výluce

Přímým vlakem z Břeclavi nebo Brna až do do německého hlavního města Berlína mohou jezdit cestující opět od soboty. Po několika měsících, kdy fungovalo tradiční spojení mezi rakouskou Vídní a Berlínem přes Českou republiku pouze v omezeném provozu, pojedou vlaky opět na celé trase ze Štýrského Hradce, přes Vídeň, Brno, Prahu, Drážďany až do Berlína. Oznámil to rakouský dopravce ÖBB.

Railjet Českých drah. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek