Autobusy nahradí vlaky v úseku Modřice – Vranovice a v opačném směru z Vranovic do Brna s tím, že v Modřicích nebude možné přestoupit do vlaku. Náhradní autobusová doprava do Brna nejede přes Popovice u Rajhradu. Odtamtud cestující do Modřic přepraví mikrobus.