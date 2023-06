Kolik hluku udělá, kudy povede a jak bude vypadat vysokorychlostní trať mezi Modřicemi a Šakvicemi, lze zjistit z nového portálu, jež dala dohromady Správa železnic. Jeho prostřednictvím mohou být obyvatelé dotčených obcí v kontaktu s těmi, kteří novinku v jihomoravské dopravě připravují.

Napříč jižní Moravou povede vysokorychlostní trať. Snímek je ilustrační. | Foto: Archiv

Náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marek Pinkava uvedl, že takzvaný Geografický informační systém je pro ně při řešení postupu s veřejností neocenitelný.

„Lidé tam vidí, kudy by trať měla vést a jak se může dotknout jejich vlastních či třeba obecních pozemků. Dotaz může položit kdokoliv interaktivní formou veřejně či anonymně a my mu přímo do portálu odpovíme,“ vzkázal.

Portál s detailními informacemi najdete ZDE.

Nová trať na jihu Moravy bude mít přibližně čtyřicet kilometrů, vlaky po ní pojedou s maximální rychlostí 320 kilometrů za hodinu. Jezdit po ní budou pouze osobní soupravy.

„Oproti návrhu ze studie proveditelnosti bude trať prodloužena ze Šakvic do Rakvic, kde zaústí do stávajícího koridoru Brno – Břeclav. Nyní hledáme projektanta této části,“ připomněli zástupci Správy železnic.

V úseku mezi Modřicemi a Rakvicemi mají první vlaky vyjet v roce 2030.