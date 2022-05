Příliš konkrétní být nechtěl. Vyřešení komplikace v podobě zahuštěných jízdních řádů vlaků zastavujících na letišti je podle Kratochvíla pouze jedním z dílů celkové mozaiky, jež zajistí přímé spojení na vídeňské letiště. „Tuhle jednu konkrétní věc nedokážu vytrhnout z kontextu celého komplexního procesu, který je složitější, než jsme čekali," poznamenal radní.

Kachňata se v Medlánkách vyšplhala na opuštěný balkon, zachránili je hasiči

Původní snahou zástupců Brna bylo spustit přímé spojení po železnici už na konci dubna. Později Kratochvíl mluvil o červnu. Aktuální dotaz Deníku Rovnost na termín začátku linky ponechal bez časového upřesnění. „Nechci říct konkrétní datum, dokud nebudeme mít projekt připravený takzvaně v mašličkách. Děláme všechno pro to, abychom ho odstartovali v co nejkratší době," sdělil pouze Kratochvíl.

Zkušební vlak z brněnského hlavního nádraží na letiště ve Schwechatu vyjel ve druhé polovině února. Pilotní jízdu si vyzkoušelo i zhruba čtyřicet běžných cestujících včetně Lukáše Buriana z Kuřimi na Brněnsku. Z Vídně pak muž pokračoval letadlem do německého Dortmundu. „Hlavně jsem byl zvědavý, jak je linka technicky proveditelná. Z Vídně létám přibližně jednou za měsíc, takže kdyby byla úspěšná a funkční, byl bych rád,“ řekl.

PRO TURISTY MÍŘÍCÍ DO BRNA

Kromě Jihomoravanů cestujících na vídeňské letiště může spojení posloužit i pro turisty mířící opačným směrem do Brna i jeho okolí. Jeho zavedení proto uvítají představitelé jihomoravské Centrály cestovního ruchu. „Dostupnost jižní Moravy z Vídně by byla touhle přímou cestou ideální. A to nejen pro klasické turisty, ale také pro kongresové a konferenční návštěvníky. Pro ně je nejlepší letecká dostupnost města, která je ale v případě Brna omezená, proto by spojení s vídeňským letištěm bylo velkým benefitem," vysvětlila ředitelka centrály Martin Grůzová.

Na jihu Moravy pašovali desítky migrantů z Blízkého východu. Podívejte se

Cílem představitelů Brna je zajistit až šest přímých spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm denně. Po cestě by vlaky zastavovaly v Břeclavi. O zprovoznění linky má snahu také rakouská strana. Primátorka Vaňková a náměstek hejtmana Lukáš Dubec v únoru podepsali společnou deklaraci. „Máme společný zájem, abychom zlepšili dopravní dostupnost na vídeňské letiště. Chceme Jihomoravanům nabízet poměrně rychlé spojení, aby mohli cestovat dál do celého světa,“ oznámila tehdy Vaňková.

Na letiště ve Schwechatu mohou Jihomoravané cestovat vlakem už nyní. Na vídeňském hlavním nádraží ale musí přesednout mezi spoji. Z Brna mohou pravidelně využít také autobusy společností RegioJet a Gepard Express. Právě tento dopravce vypravil zkušební vlak na pilotní jízdu.