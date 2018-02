Vlastní bydlení? Obce chystají parcely pro desítky domů

Jižní Morava – Šestadvacetiletý Jiří Holek z Vracova na Hodonínsku žije celý život v rodinném domě. Bydlení v paneláku je pro něj nemyslitelné. Proto si plánuje postavit ve svém rodném městě rodinný dům. „Ve Vracově mám předky, bydlet jinde by mne ani nenapadlo. Proto jsem uvítal, že město připravuje lokalitu, kde budou k dispozici parcely pro stavbu rodinných domů,“ uvedl Holek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

Jak dodal, představu o novém domku už má. „Bude to čtyři plus jedna a jednou bych v něm chtěl mít vlastní rodinu,“ naznačil mladý muž.

Pro něj a další zájemce vedení města lokalitu pro stavbu domků nyní připravuje. „Chystáme pozemky po pravé straně silnice při výjezdu na Hodonín. Vlastníme tam už většinu pozemků, řešíme výkup některých parcel u příjezdové komunikace. Zpracovanou máme projektovou dokumentaci na infrastrukturu,“ přiblížil starosta Vracova Jaromír Repík.

Kde a kolik parcel vznikne:

Břeclavsko

Zaječí – dvaadvacet parcel,

cena od 350 korun za metr čtvereční.



Hodonínsko

Vracov – šest desítek parcel, cena zatím není stanovena.



Znojemsko

Moravský Krumlov – dvaatřicet parcel, cena 1210 korun za metr čtvereční.

Hevlín – čtyřicet parcel, v první etapě dvacet, cena zatím není stanovena.



A kdy by se mělo stavět? „V letošním rozpočtu zasíťování parcel ještě není. Až budeme mít vše připraveno, budeme pozemky prodávat. Ceny jsme ještě na zastupitelstvu neprojednávali,“ dodal Repík s tím, že o bydlení ve městě mají zájem především místní lidé.



Více než dvě desítky rodinných domů by brzy měly vyrůst také v Zaječí na Břeclavsku. „U nás chtějí stavět jak místní, tak třeba i lidé ze severu Čech. Jezdí k nám na dovolenou a tak se jim u nás líbí, že zde chtějí žít,“ řekla Deníku Rovnost starostka obce Jana Hasilíková.



Vedení obce nyní čeká na stavební povolení. „Firmu už vysoutěženou máme. Stavět by se mělo ještě letos. Prakticky všechna místa pro stavbu domků už máme obsazena, zájem je veliký. Prodávali jsme za tři sta padesát korun za metr čtvereční, snažíme se vyjít vstříc domácím zájemcům“ dodala Hasilíková.



V elektronické aukci se utkají zájemci o parcely pro stavby rodinných domů v Moravském Krumlově na Znojemsku. Pravidla prodeje již schválili krumlovští zastupitelé. Město nabízí ke koupi dvaatřicet parcel. „Formu elektronické aukce jsme zvolili proto, že ji považujeme za nejprůhlednější a nejjednodušší. Stanovené minimální ceny pozemků jsou co nejpřístupnější,“ řekl první muž města Tomáš Třetina. K pravidlům aukce patří, že každý jednotlivec, který se jí účastní, může vydražit jen jeden pozemek.



Podle velikosti parcely jsou vyvolávací ceny od téměř devíti set tisíc do více než dvou milionů korun při ceně 1210 korun za metr čtvereční.



Podle znalce má město dobrou šanci pozemky prodat. „Po kvalitních parcelách poptávka bude. Lokalita Novosady je v dobré poloze a proto velmi zajímavá,“ konstatoval realitní makléř Kamil Dřevojan.



Město nyní také vybírá firmu, která do lokality Novosady přivede inženýrské sítě. „Stavební povolení již máme, město má našetřené peníze, proto můžeme sítě přivést i bez dotací,“ podotkl starosta Třetina. Zájemci o pozemky se mohou zaregistrovat do konce února, podrobnosti najdou na webu města www.mkrumluv.cz