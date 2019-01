Břeclav – Než pustí klienty do vody, musí odpustit tři až čtyři vany. Stejně je to i u miminek a školčat, o které se ve své miniškolce stará. Jana Bravencová, která si před několika lety pronajala od města prostory v břeclavském domě s pečovatelskou službou, bojuje se špatnými trubkami v budově.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Ty totiž na chvíli vodu zbarví dorezava. Stěžují si i ubytovaní důchodci. Radnice už má dvě varianty, jak problém řešit. Voda je ale podle tajemníka nezávadná.

„Problémy s vodou mám od začátku, a to jsem tady přitom už čtyři roky. Vždycky, když se v domě udělala nějaká úprava, tak bylo vše v pořádku, ale jen na chvilku. Před více než měsícem tady společnost Teplo Břeclav také něco upravovala a voda byla najednou křišťálově čistá,“ popsala dlouholeté problémy Bravencová.

Když však nedávno opět napouštěla vany pro své klienty, byla zděšená. Voda byla úplně oranžová. Takže jich opět několik odpustila. Měsíčně tak podle svých slov přichází o tři až čtyři tisíce korun.

„Chodí si za mnou stěžovat i důchodci, kteří tady bydlí. Město totiž propustilo správce, takže oni neví, na koho se obrátit,“ řekla Bravencová.

Když s problémem zašla za úředníky, zpočátku moc nepochodila. „Měla jsem se obrátit na konkrétního úředníka. Přinesla jsem mu dokonce i vzorek vody, aby viděl. Řekl mi, že podle právničky nemám nárok na odškodnění a že jestli se mi to nelíbí, mohou mi vypovědět smlouvu,“ byla zklamaná. Naproti tomu pracovníci Tepla nebo jiní úředníci se k ní prý chovali mnohem lépe a snažili se pomoci.

Tajemník břeclavské radnice Zdeněk Opálka o problémech s vodou ví. „Situace je taková, že paní Bravencové skutečně rezavá voda z kohoutku teče. Problém je dlouhodobý, určitě ale hledáme řešení,“ sliboval tajemník.

Nedávno podle jeho informací úředníci navštívili v domě s pečovatelskou službou také důchodce, ti si ale prý na nic nestěžovali. „Požádal jsem vedoucího odboru, aby schůzku v domě zopakoval a nájemníků se na tyto problémy opět zeptal,“ nastínil další plány.

Ukončení nájmu

Opálka také mluvil s úředníkem, který podle Bravencové mluvil o vypovězení nájemní smlouvy. „Jak mi řekl, tak pokud se nepodaří najít technické řešení, skutečně jí navrhl, že by se přikročilo k ukončení nájmu. Důvod je jednoduchý – nemohla by tam dál podnikat,“ vysvětlil s tím, že to samozřejmě může být tvrzení proti tvrzení.

Jednatel městské společnosti Teplo Břeclav Pavel Rouček vidí problém ve špatných trubkách v domě. „Před domem jsme vyměnili všechny možná zařízení. Ale problém je jinde, musí se vyměnit rozvody v budově. Sice jsou jen třináct let staré, ale evidentně znečištěné,“ uvedl.

Možnosti jsou tak dvě. Buď vybudovat odkalovací systém za asi pětadvacet tisíc korun, ale to by tam musel co tři dny chodit pracovník na kontrolu, nebo vyměnit trubky. Což by stálo asi čtvrt milionu.

„Město šetří, takže asi zvolíme levnější variantu. Alespoň na čas,“ naznačil Rouček.