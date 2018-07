Voda v přírodních koupalištích? OK. Kromě Brněnské přehrady a nádrže Výrovice

Brno – Mohl zůstat v nejvyšší soutěži. Smlouva ve Zbrojovce mu umožňovala, aby po sestupu brněnského klubu odešel, navíc měl nabídky z první fotbalové ligy. Ovšem slovenský trenér Roman Pivarník zůstal a už v neděli od šesti hodin večer povede své svěřence do úvodního utkání druholigového ročníku proti Jihlavě. „Asi by pro mě bylo jednodušší jít do první ligy, ale oblíbil jsem si Brno, město, fanoušky i klub,“ vysvětluje pro Deník Rovnost jedenapadesátiletý kouč.