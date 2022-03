Cílem je dostat vodu do lužních lesů, které vlivem změny klimatu strádají. Zavodňování je důležitým adaptačním opatřením, které pomůže se zadržením vody v krajině. „Na základě žádosti Lesů České republiky jsme začali zvyšovat akumulovaný objem v soustavě nádrží Nové Mlýny zvýšením hladiny v nádrži nad hladinu zásobního prostoru. A to tak, abychom ji mohli jednorázově využít pro potřeby lesů v oboře Soutok,“ uvedl ředitel pro správu povodí podniku Antonín Tůma.

Běžnou cestou by se do lesů voda nedostala. Proto je potřeba manipulací zvýšit odtok z Nových Mlýnů až na téměř sto kubíků za sekundu. „Díky tomuto průtoku se voda z Dyje systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů dostane do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popsal Tůma.

Odtok zvýší vodohospodáři ve čtvrtek brzy ráno. Aktuálně z nádrže proudí pro srovnání dvanáct kubíků vody za sekundu. Zvýšený odtok budou pracovníci Povodí Moravy udržovat v závislosti na přítoku do nádrže asi půl druhého dne.

Na podporu života lužního lesa tak z Nových Mlýnů vyteče asi jedenáct milionů kubíků vody „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. Požadavek od Lesů jsme obdrželi na konci února a od této doby jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního prostoru. Tuto vodu teď můžeme využít k omezení negativních dopadů sucha na lužní lesy,“ vysvětlil Tůma.

Hydrologická situace na jižní Moravě se na počátku jara nevyvíjí příznivě. Průtoky se pohybují mezi čtyřiceti a patnácti procenty dlouhodobých měsíčních hodnot. „Například Dyje má na přítoku do vodního díla Vranov má pouhých osmnáct procent průměrných březnových hodnot, Svratka ve Veverské Bítýšce je na jednadvaceti procentech a Jihlava v Ivančicích na sedmadvaceti procentech normálu,“ porovnal mluvčí Chmelař.

Zvýšené průtoky v Dyji mají také pomoci zvýšit hladinu ve slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Moravou. Tím má dojít ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách. Vodohospodáři podle svých slov využívají zkušenosti z povodňování z předchozích let.

„Letecké snímky z povodňováni v roce 2020 jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Vedle stále zvyšujících se teplot se zvyšuje spotřeba vody rostlinami, negativně se do spotřeby vody promítá i prodloužení vegetačního období, větrná eroze a pokles hladin podzemních vod vlivem nižších srážek a poklesu průtoků ve vodních tocích. Z environmentálního hlediska je proto povodňování největší pomocí lužnímu lesu, ale i celé oblasti pod Novými Mlýny, neboť bude zavodněna celá údolní niva s cenným systémem kanálů,“ uvedl Tůma s tím, že k povodňování z Nových Mlýnů došlo v letech 2017, 2019 a 2020.