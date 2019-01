Břeclavsko - Zatopené sklepy, restaurace, neprůjezdná silnice. Obce na Břeclavsku zaskočily dvě silné bouřky, které se v noci z pondělí na úterý prohnaly nad jižní Moravou. Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali během noci hned několikrát. Někde práce skončily až v úterý dopoledne.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sláma

„Týnečtí dobrovolní hasiči vyjížděli po první bouřce pomáhat do Moravské Nové Vsi. Po druhé jsme ale začali mít i my problémy. Přestala fungovat čerpadla u Kyjovky, ale to hasiči opravili během chvilky. Dokonce jsme půjčovali i sto pytlů s pískem do Moravské, kam dobrovolníci jeli i podruhé,“ popsala situaci týnecká starostka Hana Zoubková.

Voda s bahnem, která přitekla z polí, nadělala problémy i v Kobylí. Lidé totiž nemohli projet více než třistametrovým úsekem silnice, která vede do Terezína.

„Museli jsme silnici odvodnit, protože v tu chvíli ani nic jiného dělat nešlo. Udělali jsme několik járků. Pomáhali nám i profesionálové z Hustopečí, práce nám trvaly asi dvě hodiny,“ popsal kobylský velitel zásahové jednotky Antonín Kovářík.

V noci pak hasiči podruhé vyjížděli do Moravské Nové Vsi, kde voda z polí zaplavila sklepy a restauraci Myslivna. „Ještě dopoledne jsme vodu odčerpávali, protože pořád přitékala z polí,“ uvedla v úterý starostka Moravské Nové Vsi Jana Krutáková.

Vydatný déšť opět zvedl i hladinu Moravy. Ta se v úterý po třetí hodině ráno dostala na druhý stupeň povodňové aktivity.