Až osm stovek ročně navíc bude muset vytáhnout z kapsy průměrná čtyřčlenná rodina na Břeclavsku. Správce vodovodů, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, totiž od nového roku ohlásila zdražování. Cena za vodné a stočné vzroste od ledna o 4,4 procenta. O další dvě procenta se pak zvýší sazba daně z přidané hodnoty.

Vodovody a kanalizace Břeclav zvedají ceny vodného a stočného pro příští rok. | Foto: Pixabay

Jako citelný zásah do rodinného rozpočtu čtyřčlenné domácnosti vnímá další avizované zdražení například Markéta Antošová z Rakvic. „Od nového roku nám budou zvedat poměrně výrazně elektřinu. Teď i vodu. Samozřejmě, že to pocítíme. Zdražování mi nepřijde v pořádku. Chceme teď před Vánoci vzít ještě děti na trhy do Budapešti. Jak to tak vidím, bude to náš poslední rodinný výlet na hodně dlouho. A kdo ví, jak to dopadne s letní dovolenou,“ okomentovala žena.

Nově za kubík vody lidé na Břeclavsku zaplatí 137,2 korun s daní. V letošním roce je přitom vodné a stočné vyšlo na 129,08 korun. „Oproti situaci před rokem jde o podstatně menší nárůst ceny. Tehdy cena poskočila o šestnáct procent,“ srovnala mluvčí společnosti Eliška Windová.

Vodné vyjde v příštím roce na 63,28 korun s daní. Stočné pak na 73,92 korun. „Navýšení je opravdu minimální. Pochopitelně se v něm odrazila jak inflace, tak i každoroční velké opravy a investice. Máme skutečně rozsáhlou kanalizační síť ve třiasedmdesáti městech a obcích na jihu Moravy, o kterou je třeba se starat. Nízký nárůst ceny je možný díky stabilizaci cen energií, ale také díky pokračujícím úsporným opatřením společnosti,“ poznamenala mluvčí. Ceník najdou zájemci ZDE.

Mezi nejnákladnějšími letošními investicemi společnosti byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Komenského nábřeží v Břeclavi za téměř sedmdesát milionů korun nebo část kanalizace ve Valtické ulici v Mikulově a zcela nová kanalizační síť v jeho místní části Mušlov. Tento projekt vyšel VaK na dvaapadesát milionů korun.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav zásobuje pitnou vodou obyvatele Břeclavska, Hustopečska a Mikulovska. Dohromady se stará o 1001 kilometrů vodovodních a 305 kilometrů kanalizačních sítích. A to ve třiasedmdesáti městech a obcích.

Cena vodného a stočného na Břeclavsku:

2020: 99,55 Kč/m3

2021: 104,61 Kč/m3

2022: 111,10 Kč/m3

2023: 129,08 Kč/m3

2024: 137,20 Kč/m3