Tvrdonice, Lanžhot – I přes vydatné srážky posledních týdnů sužuje stále jižní Moravu sucho. Vodohospodáři z Povodí Moravy se proto pustili do zavodňování obory Soutok, kde se slévají řeky Dyje a Morava. Voda do Soutoku tentokrát putuje přímo z řeky Moravy. Od minulého čtvrtka do obory vteklo celkem 400 tisíc kubíků vody.

„Hladina řeky Moravy v důsledku vydatných srážek stoupla na první stupeň povodňové aktivity. „Nadbytku vody, která by jinak bez využití odtekla, jsme využili na takzvané povodňování lužního lesa v oboře Soutok a v polesí Tvrdonice. Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha," vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák s tím, že voda se z Dyje i Moravy dostává do obory důmyslným systémem kanálů a stavidel. Díky srážkovým úhrnům se Povodí Moravy podařilo naplnit většinu vodních nádrží. „Zachycenou vodu se snažíme maximálně využít a poslat tam, kde je jí nedostatek. Hospodařit s ní můžeme díky soustavám vodohospodářských objektů, nádrží, stavidel a kanálů," doplnil Gargulák.



Zavodňování vítá i Lanžhočanka Jitka Kostková. „Vždycky se to tak dělávalo a je dobře, že v tom vodohospodáři pokračují," řekla Kostková.

