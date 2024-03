Dosavadním senátorem v Brně je nynější ministr školství Mikuláš Bek za Starosty a nezávislé, na Břeclavsku politik a vinohradník Rostislav Koštial z ODS. Právě Bek však v těchto dnech oznámil, že senátorské křeslo obhajovat nebude.

„Chci se plně věnovat potřebným změnám v resortu školství, což by při intenzivním zapojení do kampaně nebylo možné. Aktivní účast v kampani, která startuje v létě, by navíc mohla negativně ovlivnit prosazení nutných změn, na nichž je nyní shoda napříč politickým spektrem. O svém rozhodnutí jsem informoval předsednictvo STAN i kolegy v Brně," reagoval pro Deník ministr školství Mikuláš Bek.

Místo něj se v Brně voleb do horní komory Parlamentu zúčastní v pozici kandidáta Libor Zabloudil. Ten působí v oblasti cestovního ruchu a kultury, od posledních komunálních voleb je zároveň zastupitelem městské části Brno-střed.

Konkurovat mu bude herec, scénárista a režisér Břetislav Rychlík. Jeho kandidaturu potvrdila Deníku krajská manažerka TOP 09 Adéla Lukačová. „Jako nezávislý kandidát by měl mít širší podporu napříč politickým spektrem. Jednáme samozřejmě na platformě SPOLU, ale oslovili jsme i další subjekty,“ podotkla Lukačová.

Naopak aktuální senátor za břeclavský obvod Rostislav Koštial se svůj post pokusí obhájit. „Ano. Budu se snažit obhajovat mandát,“ řekl třiašedesátiletý Koštial Deníku. Informaci redakci potvrdil rovněž regionální manažer občanských demokratů Michal Pátek. „V obvodě 56 – Břeclav bude post obhajovat současný senátor Rostislav Koštial. Jednáme o širší podpoře pro našeho kandidáta s tím, že podporu již přislíbila TOP 09,“ prozradil regionální manažer ODS Michal Pátek.

Jeho znovuzvolení však politolog z brněnské Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček nepovažuje za automatické. Proti Koštialovi totiž může hrát aktuální politická atmosféra v zemi i kroky vládní koalice. „Šance na jeho opětovné zvolení tedy může být o něco nižší,“ mínil Kopeček.

Za STAN se proti němu ve volebním klání postaví současný starosta Moravského Žižkova Josef Osička. V minulosti se věnoval autobusové dopravě, a to zejména v oblasti elektronického odbavení cestujících. Ve funkci starosty působí od roku 2010.

O senátorské křeslo se v břeclavském okrsku popere také pohořelický zastupitel a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Ve volebním obvodu Břeclav bude do Senátu kandidovat předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Brno-město jsme zatím neřešili,“ sdělil mluvčí Přísahy Ondřej Požár.

Zda má Šlachta šanci se do případného druhého kola senátních voleb probojovat, není podle politologa Lubomíra Kopečka vůbec jisté. „Pokud by se mu do druhého kola povedlo dostat, mohl by spíše zvýšit zájem voličů, kteří by přišli hlasovat proti němu. Volební účast by to ale zvýšilo jen o několik procentních bodů,“ okomentoval odborník z Masarykovy univerzity.

Sociální demokraté zatím konkrétní kandidáty do Senátu vybrané nemají. Jejich cílem je především uspět v nadcházejících volbách do evropského parlamentu. „Definitivně rozhodnuto není. V obou senátních obvodech je řada osobností, které by mohly svůj region v Senátu důstojně zastupovat a kandidaturu zvažují,“ řekl Deníku krajský volební manažer Sociální demokracie Petr Šikula.

Za senátní obvod Brno-město je tak ve hře například dřívější starosta brněnských Kohoutovic Petr Šafařík, v Břeclavi by řada sociálních demokratů v Senátu ráda viděla ředitele Domova seniorů Břeclav Davida Malinkoviče. „Oba jsou však vedle svých povolání i na čelních místech kandidátky do krajských voleb. Finální rozhodnutí budeme znát v dubnu,“ pokračoval Šikula.

Jasno dosud nemají ani v hnutí ANO. „Příslušné orgány o kandidátech zatím nejednaly,“ uvedla krajská manažerka hnutí ANO Adriana Kaldová. Podobně jsou na tom i Piráti. Konkrétní kandidáty chtějí vybrat do konce března.

Pro účely článku se redakce obrátila rovněž na zástupce KDU-ČSL, SPD a KSČM, do vydání textu však odpověď nezískala.