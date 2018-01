Vytištěno. Znovu všichni kandidáti, celkem 10,5 milionu hlasovacích sad

Břeclav – S tištěním lístků pro druhé kolo prezidentských voleb ve středu finišovali pracovníci břeclavské firmy Moraviapress. Zatímco dvojice uchazečů o Hrad má ještě více než týden na další kampaň, břeclavská tiskárna s výrobou už končí. „V úterý jsme ještě tiskli, ve středu jsme končili. Spotřebujeme asi sto šedesát tun papíru,“ hlásil generální ředitel společnosti Jiří Myšík.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Do druhého kola postoupili pouze dva kandidáti, Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Pro tiskárnu to však nehraje velkou roli. „Kvůli nepředvídatelným událostem tiskneme opět lístky všech devíti kandidátů. S tím, že hlasovací lístek se tiskne pro každého zvlášť. Celkem je to deset a půl milionu sad,“ přiblížil ředitel.

10,5milionu hlasovacích sad tiskne Moraviapress pro druhé kolo prezidentských voleb.

Druhé kolo voleb je naplánované na příští týden, pátek 26. a sobotu 27. ledna. Hlasovací lístky nedostanou voliči do schránek, ale přímo ve volební místnosti. „Lístky musí být na úřadech třiadvacátého ledna,“ sdělil Myšík.

K volební urně se chystá například Břeclavan Jaroslav Válka. „Volil jsem v prvním kole, určitě půjdu i v tom druhém,“ má jasno mladík.

Podle něj se má každý rozhodovat s rozumem a zjistit si důležité a podstatné informace o kandidátech. „Také vědět, jaké má prezident pravomoci. Nenechat se ovlivnit dezinformačními články, které se začínají šířit na Facebooku,“ upozornil Válka.