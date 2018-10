ONLINE: Hlasování do komunálních voleb skončilo. Začalo sčítání hlasů

BLANSKO – K nejstarším voličům ve městě patří Vlasta Oláhová. K volbám podle svých slov chodí pravidelně. Nevynechala je ani tentokrát. Společně s dalšími přibližně dvaceti starými lidmi hodila hlas do urny, kterou přinesli členové volební komise do blanenského Senior Centra. „K volbám by podle mého lidé chodit měli. Jak jinak se pak dá něco změnit? Alespoň tak to vidím já. Osobně bych se přimlouvala za rozšíření spojů městské hromadné dopravy v Blansku. Když mi ujede autobus tak čekám i hodinu,“ řekla žena.