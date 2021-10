Miroslav Marek

Miroslav Marek, 59 let, prezident Agentury Dobrý den, PelhřimovZdroj: Deník/VLP Externista

Jsem rád. Bylo to drama jako když jsme hrávali hokej proti Rusům o titul mistrů světa. Ale tady šlo o víc. Kromě jiného o příležitost, aby se - nám lidem - v té naší pěkné zemi žilo spokojeněji. Spokojeni na duši. Víte, ono přece v politice nemůže jít jen a pouze o tu neustále proklamovanou větu "… aby lidem zůstalo více peněz v peněžence". Člověk potřebuje být spokojený také na duši. Vědět, že věci jsou v pořádku a že ten, kdo to tady vede to myslí dobře a je to dobrý člověk. V tomhle ohledu už to bylo z mého pohledu hodně v nepořádku. Tak snad to ti pánové a dámy z obou koalic - povedou lépe. I pro ty, kteří volili opačně, za to bych se přimlouval.