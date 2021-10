Prozradila zároveň, jak se vůbec za mřížemi volí. „V každém objektu věznice je vyhrazen jeden volební prostor, tedy jeden v objektu Břeclav a jeden v objektu Poštorná. Sem jsou vězněné osoby naváděny po jednotlivých oddílech a do těchto vyhrazených volebních prostor přichází volební komise příslušného volebního okrsku,“ popsala mluvčí.

To je přesně polovina oprávněných voličů, kteří si zde odpykávají svůj trest a mohou se letošních voleb zúčastnit. „Před čtyřmi lety, tedy v roce 2017, zde bylo 325 oprávněných voličů z řad vězněných osob. Zájem hlasovat projevilo 179 z nich. Z těchto čísel je zřejmé, že chuť volit mezi vězni u nás poklesla,“ okomentovala mluvčí břeclavské věznice Martina Michalicová.

Sice jsou nyní za mřížemi, přesto se rozhodli vložit svůj hlas do volební urny. V břeclavské věznici využilo příležitosti vybrat si své zástupce do Poslanecké sněmovny 129 odsouzených.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.