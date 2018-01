Zájem o prezidentské volby. V Břeclavi mají velký počet žádostí o průkazy

Břeclav – Velký počet žádostí o voličské průkazy na prezidentské volby registrují v Břeclavi. Jejich první kolo se koná tento pátek a sobotu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

„Jen do pátečního poledne jsme vydali voličské průkazy sto třiceti čtyřem lidem. Konečné číslo bude ještě větší, protože vyřizujeme další doručené žádosti,“ uvedla vedoucí oddělení evidence občanů, občanských průkazů, cestovních pasů a matrik Jitka Zháňalová.

Průkazy vydává městský úřad těm, kteří v den voleb nebudou ve svém volebním okrsku, kam přísluší podle trvalého bydliště.

Termín pro podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu vypršel v pátek ve čtyři hodiny odpoledne, osobně mohou lidé o voličský průkaz požádat do středy desátého ledna do čtyř hodin odpoledne. O vydání voličského průkazu pouze pro druhé kolo voleb pak lze požádat do čtyřiadvacátého ledna do čtyř odpoledne.