Volební návod: Jak správně volit, aby hlas nepropadl?

Jižní Morava - Kdo bude stát ve vedení jihomoravských měst a obcí zvolí voliči už v pátek a v sobotu. Na co si dát pozor a jak volit tak, aby hlas žádného z nich nepropadl? Rady voličům přináší Brněnský deník Rovnost.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Volební místnosti se poprvé lidem otevřou v pátek ve dvě hodiny odpoledne. Svůj hlas vhodí lidé až do desíti hodin večer. Pokud jim to čas neumožní, můžou přijít také v sobotu od osmi do dvou hodin odpoledne.

Kompletní návod jak na letošní komunální volby najdete v pátečním vydání Brněnského deníku Rovnost.

Sledujte také naše webové stránky a sociální sítě, na nichž se dozvíte vše důležité.

Aktuální zpravodajství z celého volebního víkendu vám bude přinášet početný tým Deníku Rovnost.