Volil jsem Babiše a Zemana. Mě by politika zničila, tvrdí Poliak

Břeclav /ROZHOVOR/ – Kdyby prodal svůj podíl ve firmě ZFP Group, zajistil by do smrti nejen své děti, ale i vnuky. Podnikatel a jeden z nejbohatších Čechů Vladimír Poliak z Břeclavi však naopak přemýšlí, jak bude společnost, zabývající se hlavně finančnictvím, dál rozvíjet. Před třiadvaceti lety založili podnikání spolu s manželkou Jarmilou z Velkých Bílovic. „Zůstáváme na Břeclavsku,“ říká šestašedesátiletý většinový akcionář firmy, která zaměstnává kolem tisícovky lidí a s dalšími desítkami tisíc spolupracuje.

Co si právě teď přejete ze všeho nejvíc?

Aby nikdo nerozděloval společnost na dva tábory. Aby bylo větší porozumění mezi lidmi a nepanovala blbá nálada, jak se teď říká. Se zármutkem sleduji současné politické dění. Chybí tmelící prvek.



Když jste zmínil politiku, co říkáte na výsledky posledních parlamentních a prezidentských voleb?

Mrzí mě, že vítěz parlamentních voleb zatím nedostal možnost víc ukázat, co v něm je a co chce společnosti přinést. Dal bych Andreji Babišovi šanci. Vadí mi to přešlapování na místě. Snad to nepotrvá celé čtyřleté volební období.



Takže jste volil hnutí ANO?

Dal jsem hlas Babišovi a nyní i prezidentu Miloši Zemanovi. Měli by mít silnější mandát, aby se v této zemi něco pohnulo kupředu. Téměř třiadvacet let se u moci střídali sociální demokraté a ODS. Nic převratného nedokázali. Věčné hašteření a politikaření k ničemu nevede. Zdá se mi, že poměrný volební systém s mnoha stranami ve sněmovně asi není ideální.

Pokud by ale někdo získal opravdu silný mandát a moc, nebojíte se rizika, že ji zneužije?

Máme brzdící mechanismy, zákony, Ústavu a v neposlední řadě opozici. Třeba politické systémy v anglosaských zemích fungují dobře. A není tam žádný diktátor. Každé čtyři roky pak mohou voliči vládě vystavit účet a zvolit někoho jiného.



Podporujete tedy ANO. Nevadí vám ani to, že jsou předseda hnutí Andrej Babiš a místopředseda Ladislav Faltýnek trestně stíhaní?

Měla by se ctít presumpce neviny. V případě Čapího hnízda se možná u dotací pochybilo, nevím. Myslím si ale, že jde o politicky vykonstruovanou kauzu.



Vy jste nikdy nezvažoval, že se dáte na politiku?

Obávám se, že by mě to zničilo. Ve svém věku se o sobě nepotřebuji dozvědět to, co ještě nevím. Soustředím se raději na naše firmy a podnikání.



Jak si vede firma ZFP Group se sídlem v Břeclavi, ve které jste většinovým akcionářem?

Dobře, proto s manželkou pokračujeme v nastavené cestě. Snažíme se dál vzdělávat lidi ve světě financí, který je mnohem složitější než v roce 1995, kdy jsme začínali.



Nezvažoval jste třeba prodej akcií firmy nebo majetku na Břeclavsku, abyste si mohl plně užívat vydělaných peněz?

Nechceme nic prodávat ani přesunovat. Měli jsme milionkrát nabídku přestěhovat firmu do Prahy. Odmítli jsme. Moravu opustit nemíníme. Navíc i mladší „sestra“ společnosti ZFP na Slovensku prosperuje. Příhraniční poloha nám vyhovuje.



Svůj majetek odhadujete na zhruba miliardu, časopis Forbes vás s manželkou zařadil mezi 300 nejbohatších Čechů a Slováků. Jste symbol úspěšného podnikatele?

To si netroufnu říct. Ať to posoudí jiní. Princip mého podnikání je, že chci lidi vzdělávat v oblasti financí. Aby se nedostávali do dluhových pastí. Myslím, že díky naší firmě se za těch třiadvacet let z více než padesáti lidí stali dolaroví milionáři… Bohužel ne všichni lidé své podnikání zvládnou nebo upadnou do dluhů.



V čem nejčastěji chybují?

Přecení své schopnosti nebo podcení trh. Začnou třeba podnikat v jiných oblastech, než se u nás na školeních naučili. Anebo si začnou žít nad poměry.

Mnoho lidí vidí ve finančnictví či konkrétně pojišťovnictví něco, kde si člověk poměrně snadno vydělá peníze a ani se moc nenadře. Četl jsem ale, že vy se držíte hesla Kdo chce slopat, musí kopat…

Nasazení, důslednost, vytrvalost. Díky tomu je možné něco dokázat. To zmíněné motto mi říkal můj tchán, když jsem se v roce 1976 přiženil do Velkých Bílovic. Je pravda, že jsem si tu větu zafixoval v paměti.



Vaše manželka Jarmila z Velkých Bílovic pochází. Naučil jste se tam dělat víno?

Ano, právě díky tchánovi. Možná bych si na ten proces ještě vzpomněl, i když se od té doby změnila technologie. Stále chodím sbírat hrozny při vinobraní, vyptávám se na víno zaměstnanců ve velkopavlovické šlechtitelské stanici. Chodím tam ochutnávat a povídat si o víně se sklepmistrem. Vinařství je moje srdcová záležitost.



Byl to impulz, proč jste v roce 2009 vzkřísil Šlechtitelskou stanici?

Zčásti. Šlechtitelka ve Velkých Pavlovicích nebo i hotel Akademie a Vila Jarmila ve Velkých Bílovicích, jako kongresové centrum, jsou také obrovským marketingovým nástrojem. Na firemní školení a semináře se tam sjíždějí zástupci velkých nadnárodních firem a různí odborníci.



Plánujete nějaké nové investice na Břeclavsku?

Do budoucna zvažujeme provozování seniorských domů. Zatím nejprve na Olomoucku. Vyjednáváme s jedním provozovatelem těchto služeb o společné firmě. Jednou ze tří lokalit, která pro tento projekt připadá v úvahu, jsou i Valtice. Máme tam zakoupené pozemky, a pokud by se nám první experiment povedl, budeme o tom uvažovat i na Břeclavsku. Zatím to ale není aktuální. Nápad na tuto investici vznikl ve Spojených státech na Floridě, kde jsme si podobná zařízení okoukli.



Na Floridě s manželkou vlastníte nemovitosti, občas tam pobýváte. Co vás k Americe přitahuje?

Koupili jsme ve městě Naples v Americe privátní byty. A teď tam posíláme lidi z firmy třeba za odměnu, aby nasáli jiný způsob života a jiný druh kapitalismu, než je v Evropě. Pro mě je město Naples nejlepší místo pro život.



Dovedete si představit, že se tam jednou z Břeclavi přestěhujete?

Je hezké si tam někdy odletěl. Ale za měsíc se nám s manželkou už stýská po Břeclavsku. Máme tady kořeny, rodinu. Zatím nemáme důvod tady někomu zanechat firmy, které jsme spolu vybudovali. Pohřbili bychom tím naši dlouholetou práci. Cítím povinnost dál rozvíjet lidi, kteří jsou v ZFP Group.



Přemýšlel jste někdy nad rozdílem života v bohaté části Floridy a v České republice na Moravě?

Rozdílů je mnoho. U nás jsou příliš velké sociální rozdíly ve společnosti. Česko je příliš malou zemí, to je omezení v mnoha směrech. Důležitou věcí je i historie. Ve Spojených státech se nepřerušily rodové tradice nebo podnikání tak jako u nás za války a po ní. Náš národ je zdecimovaný totalitními režimy, ale i novodobou svobodou, kterou jsme uchopili tak, jak jsme ji uchopili.



A nemáte pohled na Ameriku zastřený tím, že znáte jen tu část, kde žijí právě majetní lidé?

Na Floridu přichází na důchod Američané, kteří v jiné části země vydělali určité peníze a jsou zajištění na zbytek života. Ale i u nich je vidět, že si váží ostatních. Na každém kroku tam poznáváte, že mají úctu k člověku, ke zdravému způsobu života a svému okolí. Nikdo si tam nedovolí odhodit odpadky nebo cigaretu jen tak na zem. Musím říct, že celkově vzato je to tam pro mě ráj.



Vraťme se k Břeclavi. Ve městě podporujete stolní tenis a fotbalový klub MSK. Nemrzí vás, že Břeclav nehraje vyšší ligu?

Kdysi byly ve městě až megalomanské tendence. Někteří lidé chtěli, aby se tady hrála druhá fotbalová liga. Podle mě nemá cenu mířit tak vysoko. Odčerpávalo by to peníze nejen pro fotbalový dorost. Břeclav má na to, aby hrála divizi, klidně někde na špici tabulky. Bylo by také dobré vypiplávat vlastní odchovance, aby se pak mohli uplatnit nejen v Břeclavi, ale i v lepších klubech nebo v zahraničí. Obecně chceme podporovat hlavně mládežnický sport.



Atraktivita fotbalu v Břeclavi teď není moc velká. Není vyšší liga možností, jak přilákat víc diváků?

Zájem o fotbal ve městě těžko dostaneme tam, kde byl třeba v dobách slávy poštorenského Tatranu. Ani kdyby se v Břeclavi hrála druhá liga. Jednak mají lidé stále víc možností, jak trávit volný čas, a z praktického hlediska je nevhodný třeba termín zápasů. V sobotu odpoledne se málokomu chce jít sledovat fotbal. Třeba já se na zápas dostanu jen výjimečně. O víkendu totiž máme semináře ZFP.



Kde si tedy nejraději čistíte hlavu od práce?

Nejraději na golfu. Hrají ho se mnou i manželka, děti, a dokonce vnoučata.



Co pro vás znamenají peníze?

Určitou jistotu do budoucna. Ale nehromadím je. Snažím se je investovat do staveb, pozemků, vzdělání… Peníze jsou jen nástrojem k dosažení cílů. Nejsou konečnou hodnotou. Říká se, že můžete mít peněz kolik chcete, ale vždy vám bude aspoň jedna třetina chybět.