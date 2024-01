Dobourat, dočistit areál, získat poslední podpis ke stavebnímu povolení a zahájit výstavbu. Napilno mají nyní zaměstnanci stavební firmy, jejíž majitel Jozef Anovčín plánuje v areálu dřívějšího Vránova mlýna ze šestnáctého století postavit Resort Zámecký mlýn.

Pokud bude stavařům přát počasí, pak by mohli se stavbou resortu, jenž má odkazovat na siluetu původních historických budov, začít už na přelomu měsíce ledna či na začátku února.

Zdroj: Jakub Hotař

„Naším cílem bylo připravit staveniště, což znamená odstranit veškerou stavbu včetně základových konstrukcí, které tam ještě byly, a to tak, aby nás nic nepřekvapilo. Teď už jen vše dobouráváme, dočišťujeme a připravujeme se na zahájení stavby ve chvíli, kdy získáme poslední podpis ke stavebnímu povolení,“ shrnul Jiří Šetina, jenž je ve společnosti vedoucím oddělení developerských projektů.

Stavebníci hodlají využít příznivého počasí a se stavbou neotálet. „Nechceme nic urychlovat, ale ani zbytečně natahovat. Začneme základovými konstrukcemi, to znamená piloty. Začátkem února by na staveniště měl najet pilotovací stroj, který by pilotáž zahájil. Navázala by na ni pak betonáž základové desky,“ nastínil Šetina.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Stavba má vyrůst do dvou let. Spolknout má předběžně na tři sta milionů korun. Autoři projektu počítají s jejím zasazením do prostředí v blízkosti areálu břeclavského zámku a se zachováním siluety původních budov.