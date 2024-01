Stavba má vyrůst do dvou let. Spolknout má předběžně na tři sta milionů korun. Autoři projektu počítají s jejím citlivým zasazením do prostředí v blízkosti areálu břeclavského zámku a se zachováním siluety původních budov.

Stavebníci hodlají využít příznivého počasí a se stavbou neotálet. „Nechceme nic urychlovat, ale ani zbytečně natahovat. Začneme základovými konstrukcemi, to znamená piloty. Začátkem února by na staveniště měl najet pilotovací stroj, který by pilotáž zahájil. Navázala by na ni pak betonáž základové desky,“ nastínil Šetina.

„Naším cílem bylo připravit staveniště, což znamená odstranit veškerou stavbu včetně základových konstrukcí, které tam ještě byly, a to tak, aby nás nic nepřekvapilo. Teď už jen vše dobouráváme, dočišťujeme a připravujeme se na zahájení stavby ve chvíli, kdy získáme poslední podpis ke stavebnímu povolení,“ shrnul Jiří Šetina, jenž je ve společnosti vedoucím oddělení developerských projektů.

Pokud bude stavařům přát počasí, pak by mohli se stavbou resortu, jenž má pohledově odkazovat na siluetu původních historických budov, začít už na přelomu měsíce ledna či na začátku února.

Vzniknout zde má na šestašedesát bytů. Jejich prodej chtějí majitelé spustit už letos na jaře. Cena je však zatím neznámá. „První zájemci už se nám ozývají. Ovšem my se domníváme, že máme ještě čas. Nejprve chceme stavbu odstartovat. Byty budou odpovídat výjimečnému prostředí, ve kterém budeme stavět," nastínil vedoucí oddělení developerských projektů.

Zdroj: Video: Deník/Lukáš Ivánek

Navíc budou dva prostory určené pro občanskou vybavenost. Jeden by mohl být menší tělocvičnou či multifunkčním sálem. „Ráno by mohl sloužit jako dětská skupina, večer pak třeba jako prostor ke cvičení jógy nebo pilates. Jde o moc hezké místo přímo u vodního toku,“ poukázal Šetina.

Nad vodním tokem vznikne další prostor, který si majitelé areálu dokážou představit jako kavárnu, menší restauraci či galerii. I v tomto případě se ozvali možní budoucí nájemci. „Jde o velký otevřený prostor nad vodní hladinou. Zkontaktovali nás kavárníci z Brna, kteří úspěšně provozují hned několik provozoven po městě. Tak uvidíme, jestli se domluvíme,“ zmínil Šetina.

Vzhled nového resortu mají podtrhovat především opakující se přírodní materiály. „Uvnitř vnitrobloku půjde o dřevo. Z vnější strany se budeme snažit použít kvalitní materiály a omítky přírodních světlých barev. To abychom dále připomínali, že zde kdysi stával mlýn. Půjdeme tedy do tradičnějších materiálů, které zapadnou do prostředí a nebudou z něj vybočovat. Rozhodně nepůjde o nerez nebo sklo,“ popsal už před časem pro Deník zástupce majitele.

Posun ve výstavbě resortu bedlivě sleduje i vedení Břeclavi. „Nedávno jsme se domluvili s majiteli areálu, že jim pronajmeme pozemky na stavební dvůr. I my máme zájem na tom, aby v podzámčí něco smysluplného a pěkného vyrostlo,“ řekl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Velká kočkovitá šelma na Břeclavsku? Lidé ji hlásili u Bulhar a Mikulova

Zareagoval zároveň i na otázku směřující k rekonstrukci dalšího chátrajícího místa v blízkosti Vranova mlýna, a to tamního dříve lichtenštejnského zámku. „Zaměřili jsme se na dvě linie. Ta první je přes odbornou firmu, která nám zajišťuje potenciální zájemce. Objevilo se jich asi pět, ovšem nemají peníze na rekonstrukci, spíše by měli zájem o provozování. Investora tak hledáme dál. Rozpočet je půl miliardy korun. Tyto peníze však nyní potřebujeme jinde, a to na rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště,“ prozradil Pěček.

Druhým směrem by pak mohlo být přebudování romantizující uměle vytvořené zříceniny v Dům přírody, jenž by sloužil Agentuře ochrany přírody a krajiny. Toto by byl projekt navazující na vznik Chráněné krajinné oblasti Soutok.

FOTO: Silvestr v Břeclavi? Lidé se potkali u Delty, užili si alkohol a ohňostroj

Historie Vranova mlýna:

Nejstarší část bývalého lichtenštejnského mlýna pocházela až z šestnáctého století.

Své jméno získal po mlynáři Janu Vránovi z Moravské Nové Vsi, který si jej pronajal v roce 1919.

V padesátých letech minulého století byl jeho provoz ukončený a mlýn dlouhou dobu chátral.

Po roce 1990 ho koupil soukromý majitel, nijak ho však nevyužil.

Před více jak patnácti lety ho významně poničil požár.

Na začátku roku 2022 se jeho novým majitelem stala společnost Resort Zámecký mlýn, která je sesterskou společností hodonínské Stavební firmy Plus.