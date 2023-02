Současný osud mlýna ho mrzí. „Byla to dominanta Břeclavi. Mohli bychom snad vyčítat předlistopadové garnituře, že nestihla zamýšlenou přeměnu na ředitelství a hotel Jednoty. S tím ovšem už nic neuděláme. Jestli šel areál zachránit, nedokážu posoudit. Moc co zachraňovat tam už ale nejspíš nebylo. Dominanta zmizí. Věřím, že ji nahradí kvalitní architektonické dílo,“ sdělil Ryšavý.

Poslední dny Vránova mlýna v Břeclavi. Zbytky zničeného areálu čeká demolice

Dlouhodobý majitel Omachlík nechával místo chátrat. V minulosti se hájil tím, že změnám brání územní plán. Uvedl, že požádal o jeho úpravu s tím, že chce místo něj postavit hotel. Myšlenka ale zůstala pouze na papíře.

Nákup se nepodařil prosadit ani dalšímu starostovi Pavlu Dominikovi. „Lokalita byla vředem v centru města, byl jsem proto zastáncem toho, aby mlýn město odkoupilo. Shoda se mezi zastupiteli ale nenašla,“ zdůvodňoval Dominik.

Důvodem podle něj byly právě další náklady a způsob využití. „Nebyli jsme v pozici, že bychom tam mohli vystavět například bytový dům, jak to nyní plánuje současný vlastník. Zdevastovaný objekt se navíc nedal už zachránit. Museli bychom připočítat další miliony na demolici a vyklizení pozemku. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ reagoval Dominik.

Břeclavi chybí až sto bytů pro důchodce a lidi v nouzi. Z opozice zní kritika

Odkoupení mlýna městem bylo ve hře do poslední chvíle, současné vedení břeclavské radnice ale nakonec přesvědčily plány nového vlastníka Jozefa Anovčína, šéfa hodonínské stavební firmy Plus. Hodlá postavit Resort Zámecký mlýn.

Břeclavským tak podle současného starosty Svatopluka Pěčka vytrhl pomyslný trn z paty. „Nákup mlýna nezapadal do našich investičních harmonogramů a o jeho záchraně se nedalo uvažovat vůbec. Také kvůli totálnímu narušení požárem v roce 2008. V úvahu by připadala jen demolice,“ tvrdí Pěček.

V březnu začne konečná fáze demolice. Stavební firma Plus strhne hlavní budovu včetně dvou ikonických věží a celou plochu vyčistí. Zhruba do tří let má na stejném místě vyrůst komplex s asi šedesáti byty.

HISTORIE VRÁNOVA MLÝNA



Bývalý lichtenštejnský mlýn u zámeckého areálu v Břeclavi pochází ze 16. století.

V roce 1919 si jej pronajal Jan Vrána z Moravské Nové Vsi, podle něj název Vranův nebo Vránův mlýn.

Od roku 1950 je mlýn mimo provoz, dřív byl jednou z dominant města.

Po roce 1990 nemovitost koupil soukromý majitel, nijak ho však nevyužil a mlýn řadu let chátral.

Na jaře 2008 areál výrazně poničil požár.

Vizuálně bude podobný původnímu mlýnu. Investor počítá i s podzemním parkováním a oživením okolí. Součástí má být kavárna a uvažuje i o galerii. „Chceme k projektu přistoupit zodpovědně, do tří let bychom rádi měli většinu objektů hotovou. Myslím, že bychom to mohli zvládnout,“ uvedl za majitele už dříve Jiří Šetina, vedoucí oddělení developerských projektů firmy.

Pozitivně vnímá bourání například obyvatel Jakub Hotař. „Jsem rád, že se do toho opřeli tak rychle, že nemusíme zase roky čekat na další postup. Investor to se zvelebováním myslí vážně a dělá k tomu konkrétní kroky, čemuž hlasitě tleskám,“ těší ho.

Bourání neuniklo ani pozornosti Petra Uhra, který má kancelář v budově nedalekého zimního stadionu. „Škoda, že to muselo zajít tak daleko. Každý nadává na někoho jiného, že to mělo město koupit. Cena ale tehdy byla vysoká. A dřívější majitel to nechal zajít až k prodeji a následné demolici,“ krčil rameny.