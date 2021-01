Stmívá se. Hodiny ve věži vrbického kostela svatého Jiljí odbíjí pátou hodinu večerní. Okolo kostela je však stále živo. Děti si užívají prvního letošního sněhu a jejich rodiče a prarodiče procházek zasněženou krajinou.

Vrbičtí si svépomocí opravili kostel svatého Jiljí. | Foto: Archiv obce

Mnozí se zastavují u kapličky za kostelem, kde je ještě teď v lednu vystavený osvětlený keramický betlém. Je jedním ze tří, které před Vánocemi dokončily účastnice místních keramických kurzů. Ty se ve Vrbici konají opakovaně už několik let. „Přišel za námi pan starosta s tím, že má velké přání. A totiž, aby tady v kostele, v kapli svaté Anny a vedle v kapličce stál o Vánocích keramický betlém. Nejprve jsem si říkala, že to ani náhodou, že to nemůžeme zvládnout. Jak kvůli koronaviru, tak kvůli náročnosti. No, ale podařilo se," usmívá se jedna z tvůrkyň betlémů Jana Hasíková.