Ještě před dokončením takzvané pasportizace vyvstává na povrch řada zajímavých skutečností. "Měl jsem možnost do studií nahlédnout. Udivilo mě například, že jsou od sebe mnohde sklepy vzdálené pouhých patnáct až třicet centimetrů, nebo že některé sklepy vedou přímo pod silnicemi. Už nyní se těšíme na výstup," prozradil starosta obce Tomáš Bílek.

Sklepy pod Stráží jsou většinou hloubené do pevného pískovcového slepence. V některých místech na jihovýchodní a východní straně svahu se nacházejí až v sedmi patrech nad sebou, což je ojedinělá rarita, díky níž se Vrbice stala jednou z nejvyhledávanějších vinařských obcí na jihu Moravy.

Pozemky pod sklepy patří z větší části obci. "Nechceme je prodávat i proto, že jsme si vědomi jejich unikátnosti, a neradi bychom, aby o svůj typický vzhled s čelním pseudogotickým průčelím přišly. Jde nám o to, abychom narovnali majetkoprávní vztahy mezi majiteli sklepa a pozemku a také zjistili, jaký je skutečný stav sklepů, jak a kam vlastně zasahují, případně zjistili potenciální hrozby. Pracuje se na jejich jak geodetickém, tak i trojrozměrném, zaměření," zdůvodnil starosta Bílek.

Zdroj: DeníkStudie, která vyjde na asi milion korun, a na kterou se radnici podařilo získat dotaci, má být hotová nyní v lednu. O majetkoprávních vztazích chce mít vedení Vrbice jasno ještě na jaře. "Posledních sto let se sklepy postupně dostavovaly. Nicméně problém je v tom, že neexistuje seznam, který sklep je vlastně čí a my bychom přece jako řádný hospodář měli vědět, co se na našem majetku děje. Shodli jsme se se zastupiteli na tom, že uznáme stavbu i to, že patří dotyčnému majiteli," poznamenal starosta a zdůraznil, že ne všechny sklepy se totiž v rodinách stále ještě dědí.

Ve Vrbici, která má něco málo přes tisíc obyvatel, se nachází na dvě stě třicet sklepů. Obec nechávala monitorovat dvě lokality. Kromě Stráže také původní sklepní lokalitu Na Sklepách, která pochází z počátku osmnáctého století.

Sklepy na Stráži jsou ceněné především pro svá typická pseudogotická průčelí z pískovce nebo vápence. Tento vzhled získaly po druhé světové válce. V kamenné štítové stěně je vyklenutý vchod a dva okenní otvory ve tvaru lomeného oblouku. Sklep sestává z malé lisovny, z níž se sestupuje úzkou chodbou do prostor pro skladování vína.

Smysl má takový monitoring i podle předsedkyně spolku vrbických vinařů Lenky Machovské. "V našem spolku jsou jak registrovaní vinaři, kteří zde mají nahlášenou provozovnu, tak i hobby vinaři. Pro první jmenované je pochopitelně žádoucí, aby vše bylo zapsané v katastru a zcela legalizované. Hobby vinaři žádnou takovou potřebu nemají, dokud nechtějí sklep prodat. Když to shrnu, z valné většiny se shodujeme, že toto mělo být hotové už dávno. Dosud platilo pravidlo, že kdo má klíče, ten má sklep. A to by za stávající situace mohl být do budoucna dost problém," domnívá se vinařka.

O návštěvě vrbických sklepů delší dobu uvažuje například Adele Steinbock, která nyní s rodinou žije v německém Bavorsku. "Moc rádi jezdíme domů na jih Moravy za vínem. Ve sklepích ve Valticích jsme měli několikrát řadu pěkných akcí. Máme to rádi i v Mutěnicích nebo Nosislavi. Do sklípku a nejlépe s dobrou cimbálkou kdykoli. Zvlášť, když jde o obec, kde se vinařství pojí s nějakým zajímavým příběhem," usmívala se žena.