Ve Vrbici nově platí téměř všude přednost zprava a rychlost je omezená na třicet kilometrů v hodině.

„Není to tak, že bychom přišli s nápadem, který bychom s nikým neprojednali. Nejprve jsem všechny zastupitele posadil do dodávky a obec jsme si projeli společně. U každé křižovatky jsme zastavili a diskutovali. Poté jsme na to, jak naložit s dopravním značením, přizvali odborníky z řad odborné firmy i policie,“ uvedl vrbický starosta Tomáš Bílek.

Přestože přiznává, že novinka z konce loňského roku vyvolala množství negativních reakcí, za změnou si stojí.

„Vím, že to řada lidí nese nelibě. Avšak my jsme porovnali dopravní situaci před deseti lety a nyní. Úzce s ní souvisí velký nárůst turismu, extrémní nárůst ubytovacích míst, kterých je okolo čtyř až pěti set, a také cykolturistiky. Na to, že máme jen lehce přes tisíc obyvatel, by to bylo za stávající situace neúnosné,“ zdůvodnil.

Důvodem ke změně podle něj tedy byla jednoznačně bezpečnost. „Upravení rychlosti na třicet kilometrů v hodině je samo o sobě užitečné. Avšak řidič musí mít důvod zpomalit. Když jej nemá, často v rychlé jízdě pokračuje. Pokud k tomu ale přidáme přednost zprava, zpomalit musí. Nehledě na to, že Vrbice je jako Stínadla plná malých úzkých uliček, kde je třeba jezdit velmi obezřetně,“ argumentoval Bílek.