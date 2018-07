Vrtačky místo kružítek nebo učebnic. Školáky střídají ve třídách řemeslníci

Jižní Morava – Na nových učebnách, výtazích a dalších úpravách začínají pracovat dělníci v řadě jihomoravských škol. Spolu s městy se do nich pustily díky nedávno přiděleným evropským dotacím.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Kvůli opravám skončil školní rok dřív například v pobočce školy ve Valtické ulici v Mikulově na Břeclavsku. Koncem května odjely děti na školu v přírodě a školní rok skončil v polovině června. „V podkroví budovy v Pavlovské ulici stavíme dvě nové učebny, jedna bude sloužit výuce jazyků a IT, druhá pro přírodovědné předměty. Současně opravíme střechu a postavíme schodolez,“ popsal ředitel školy Rostislav Souchop s tím, že děti se do školy vrátí opět v září, dělníci budou některé práce dokončovat zřejmě do konce roku.

Rozsáhlou opravu naplánovala také škola Komenského v Hustopečích na Břeclavsku. „Po opravách, které potrvají do příštího jara, získáme pět nových učeben, nový výtah a chodbu spojující dvě budovy školy,“ vypočítal zástupce ředitele Milan Straka.

Dvě školy čeká rekonstrukce i v Moravském Krumlově na Znojemsku. „V Klášterní ulici máme už vybranou firmu. Dostat máme i dotaci pro školu v Ivančické ulici,“ informoval moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina.