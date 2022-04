Jak dodala, i po uplynutí pětileté udržitelnosti není změna názvů jednoduchá a vyžádala by si náklady na administraci okolo čtyř milionů korun. A ty by musela pokrýt městská kasa.

O změně názvu stanic se začalo hovořit poprvé v srpnu předloňského roku. Hustopečští radní tehdy kontroverzní téma otevřeli na základě podnětu obyvatel. Šakvické nádraží se totiž nachází v jejich katastru.

Šakvičtí se změnou už tehdy nesouhlasili. „Přejmenování zastávky důrazně odmítáme,“ sdělila před časem pro Deník Rovnost starostka Drahomíra Dirgasová. Místní myšlenku označili za nelogický krok, který zmate cestující, způsobí zbytečné problémy a obec Šakvice může i poškodit.

Šakvické nádraží se do roku 1948 skutečně jmenovalo Hustopeče. Podle tamních však nešlo o žádný rozmar tehdejších funkcionářů a politiků města Hustopeče nebo obce Šakvice. „K přejmenování došlo na základě četných stížností cestujících, kteří v domnění, že jsou v Hustopečích, vysedali někde v polích a potom museli cestovat další kilometry, než se dostali do města,“ uvedla již dříve starostka Dirgasová.

Tehdejší přejmenování podle ní bylo logické. „Pojmenování různých názvů, měst a věcí vždy s něčím souvisí a má určitý význam. Snaha je přiblížit názvem místo či věc a usnadnit lidem orientaci v neznámém prostředí. Šakvice se nacházejí 1,5 kilometru od nádraží. Každý, kdo zde vysedl, tak s tím záměrem, že se chce dostat do Šakvic. A nyní, když je z nádraží přestupní uzel, tak do Věstonic, Mikulova a podobně. Pokud se někdo chtěl dostat do Hustopečí, hledal spoj na Hustopeče,“ přirovnala Dirgasová.

Bývalé názvy dnešní stanice Šakvice:



1. 10. 1876: zastávka Hustopeče-Popice



1884: Hustopeče stanice



1925: Hustopeče u Brna



1948: Šakvice