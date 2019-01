Jižní Morava – Urážky, nadávky, napadení. Na to všechno musí být připravení zaměstnanci úřadů práce. V Jihomoravském kraji úředníci ročně čelí stovkám takových útoků, nahlásí jich ale jen minimum. Loni to bylo čtyřiatřicet vážných útoků. Šlo o vyhrožování i napadení.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Situaci v Brně by mohli od září zlepšit speciální asistenti, s nimiž chtějí spolupracovat strážníci. „Zpravidla jde o příslušníky menšin, kteří strážníkům pomáhají. Budou na úřad práce pravidelně chodit a namátkou kontrolovat lidi. Hlavně se ale od nich očekává zprostředkování kontaktů mezi nejproblematič­tějšími klienty a úředníky," informoval mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Na některých úřadech práce na jižní Moravě už podobní preventisté pracují. „Buď je tam takový asistent pořád, nebo tudy několikrát denně prochází. Není ozbrojený, jde hlavně o psychologický aspekt, díky němuž se daří předcházet některým konfliktům. Když už k nim dojde, můžou je asistenti i řešit," popsala mluvčí brněnského úřadu práce Kateřina Beránková.

Útoky na úředníky:

• loni na jižní Moravě zaměstnanci úřadu práce nahlásili 34 vážných útoků

• pět z nich bylo fyzické napadení

• úřad práce v kraji registruje i stovky dalších slovních útoků proti zaměstnancům

• jen v Brně bylo loni takových útoků téměř sto

• zhruba polovina agresorů bývá opilá

Preventisté nosí černá nebo žlutá trička s reflexními prvky a s nápisem Asistent prevence kriminality, černé policejní kapsáčové kalhoty a kšiltovky s nápisem Asistent. Takové uniformy mají u případných agresivních lidí vzbuzovat respekt.

Nejčastějšími terči slovního i fyzického napadání jsou pracovníci takzvané hmotné nouze, jimiž jsou téměř výhradně ženy. Mají na starosti nejchudší klienty, často dlouhodobě bez práce. „K hlavním důvodům napadení patří nespokojenost s termínem, rychlostí a výší dávek, nebo jejich nevyplacením v hotovosti. Často je problém při vyřazování uchazečů o práci z evidence," informovala Beránková.

Situaci čím dál víc zhoršují také opilí lidé. „Zhruba v polovině napadení hraje roli i alkohol. Ne vždycky tito lidé podstoupí dechovou zkoušku, ale z pouhého pozorování je to mnohdy jasné," doplnil Ghanem.

Fyzická napadení začal úřad evidovat teprve nedávno. „Mnozí kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí, protože nechtějí snášet trvalé napětí a stres," řekla generální ředitelka Úřadů práce České republiky Kateřina Sadílková.

Potvrdila to i bývalá úřednice Hana Brabcová. „Každý den byl nějaký problém, lidé byli vulgární, rozbíjeli věci a vyhrožovali. Neměla jsem na to nervy," zdůvodnila svůj odchod.

Úředníkům ale svitla nová naděje. Kromě bezpečnostních skel, SOS kamer a pepřových sprejů by je mohla chránit i novela zákona, kterou už schválili poslanci. Za znevážení úřední osoby má nově hrozit pokuta do deseti tisíc korun. Současně má být jednodušší i řešení sankce. Policisté by za přestupek vydávali jen příkazový blok.

Pokud novelu schválí i senátoři, může úředníky chránit už od července příštího roku.