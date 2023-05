Radnice mladé matce z Hustopečí ještě týž den ukončila nájemní smlouvu. V bytě přitom bydlela jen několik týdnů. „Velké štěstí bylo, že k výbuchu nedošlo přímo v bytě, ale v prostorách místnosti, která k němu náležela. Byt se nyní bude dávat do pořádku. Zatím jsme pouze nechali vymalovat, ale bude nutné opravit například topení. Nebude to nijak náročné, ale vše se pochopitelně natáhlo kvůli vyšetřování,“ sdělila starostka Hana Potměšilová.

Škoda se dostala na asi sedmdesát tisíc korun. „Peníze však po bývalé nájemnici vymáhat nebudeme, pokryjeme je z pojistky,“ poznamenala starostka.

Byt bude opět k pronájmu. Zpřísňovat nebo měnit podmínky pro zájemce ale vedení Hustopečí nechce. „Přestože můžeme ubytovat celou škálu nájemníků, upřednostňovali jsme většinou maminky samoživitelky. Je tady pouze šest bytů a Hustopeče nemají pro rodiče samoživitele s bytovým problémem, kterých je opravdu hodně, žádné prostory. Museli jsme je posílat buď do azylových domů do Brna, nebo do Břeclavi,“ vyprávěla starostka.

Podotkla, že všichni nájemci, kteří v domě bydlí, jsou v péči sociálních úředníků. „Není zde tedy nikdo, koho bychom neznali, nebo o kom bychom nevěděli, jaké má problémy. Každou žádost o udělení městského bytu sociální odbor zdůvodňuje. S žadateli dlouhodobě pracuje a dává jim šanci. Ani v případě této nájemnice tomu nebylo jinak. Výběr tedy přísný je,“ ujišťovala starostka.

Deník zjistil, že mladá nájemnice měla v minulosti problémy s návykovými látkami. Drogy však již několik let neužívala. „Mrzí mě, že to dopadlo tak. Znala jsem tu dívku dlouhá léta osobně. Ostatní nájemníci jsou tam ovšem v pohodě,“ tvrdí starostka.

Podle odborníků, kteří se na práci s lidmi v těžkých životních situacích specializují, může být pro osoby s drogovou minulostí jen velmi obtížné zůstat po léčbě ve svém původním prostředí bez toho, aby u nich vypukl takzvaný relaps. Tedy opětovné objevení příznaků či návrat stavu před léčbou.

„Když takový člověk navštěvuje terapeutickou komunitu, zpravidla se mu doporučí, aby prostředí změnil a někam se odstěhoval. Již během léčby si pak například společně s podporou terapeutů hledá práci či bydlení,“ tvrdí vedoucí kontaktního centra spadajícího pod charitu v Břeclavi, Naděžda Paštrnáková.

Zdůraznila, že zcela zásadní roli pak hraje pevná vůle. „Nejrůznější místa, která má takový člověk spojená se svou minulostí, ale i lidé, které potkává, nebo dokonce vůně, které cítí. To vše ho může svést na špatnou kolej. Pokud jsou zde ale děti, není pochopitelně zpřetrhání vazeb pro samoživitele jednoduché. A ne vždy je to i možné, protože může jít o rodiče ve finanční tísni nebo bez zaměstnání,“ zamýšlela se vedoucí centra.