Mikulov – Muže a ženu z Mikulovska, jako cyklistické modely na focení, hledají na příští týden vydavatelé turistického magazínu.

Zájemci o modeling se mohou přihlásit na focení do katalogu turistiky. Fotit se bude na Pálavě a Lednicko-valtickém areálu příští týden. | Foto: m-ARK

„Ideálně by měli být ve věku třiceti let a více. Fotit budeme na Pálavě a v Lednicko-valtickém areálu příští týden,“ sdělili producenti magazínu LOOK AT IT na facebooku. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu magazin@m-ark.cz, nezbytné je přiložit své foto.