Neobvyklý pohled na krásy Moravy nebo na rakouské Alpy se naskýtá lidem, kteří cestují v panoramatickém voze švýcarských železnic SBB. Letos začal jezdit i z Břeclavi a pokračovat bude také v roce 2024.

Panoramatický vůz, ilustrační foto: | Foto: Swiss Travel System

Rakouský dopravce ÖBB ho bude nasazovat do vlaku EuroCity 106/107 Porta Moravica.

„Když si v končícím jízdním řádu půjčili naši rakouští kolegové z ÖBB u švýcarských železnic panoramatický vůz a zařadili ho do vlaku Porta Moravica z Vídně do Przemyšlu, byla to pro naše zákazníky a železniční fanoušky malá senzace. Nyní můžeme potvrdit, že naši zahraniční partneři se rozhodli prodloužit provoz panoramatického vozu napříč Moravou i v jízdním řádu 2024,“ řekl ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah Petr Vondráček.

Spoj EuroCity 106 vyjíždí z Grazu 5:26 ráno a pokračuje přes Vídeň, Břeclav, Bohumín, Kraków do Przemyślu.

Vlak EuroCity 107 pak jede v opačném směru z Przemyślu v 11:24 dopoledne. V panoramatickém voze platí běžné jízdné 1. třídy. Pro cesty v dálkových vlacích zástupci Českých drah doporučují rezervaci.

Panoramatické vozy řady Apm61 Panorama zakoupily švýcarské spolkové dráhy SBB v roce 1991 v počtu pouze dvanáct kusů. Byly určené pro vlaky EuroCity, které projíždějí regiony s atraktivními výhledy na kouzelnou horskou krajinu nebo údolí podél řek, například přes Alpy nebo údolím Rýna.

SBB je nasazovaly na spoje ze Švýcarska do Itálie, Francie, Německa, Nizozemí nebo do Rakouska. V současnosti obsluhují sezonní turistický vlak po staré trati přes Gotthardský průsmyk Gotthard Panorama Express a jezdí ve vlaku EuroCity Transalpin Curych – Graz nebo ve vlaku EuroCity Curych – Hamburg.

Výrobce udává, že díky velkým obloukovým panoramatickým oknům má cestující až o devadesát procent větší výhled oproti klasickému vozu a úhel, který může sledovat ze svého místa je o pětadvacet až čtyřicet procent větší. Navíc je podlaha v panoramatickém voze výš než v běžných vagónech, a tak mají cestující o něco lepší výhled i při jízdě kolem protihlukových stěn.