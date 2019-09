Pro návštěvníky je přístupná od letošní sezony. „Lidé odtud dohlédnou až do Rakouska. Půjčujeme i dalekohledy,“ uvedla provozovatelka atrakce Petra Salajková.

Věž je otevřená od dubna do října. V září každý den od desíti do sedmi hodin večer, v říjnu od pátku do neděle od desíti do šesti hodin podvečer. „První historické zmínky o věži se datují z počátku šestnáctého století. Při požáru v roce 1584 byla věž poškozena, zachoval se pouze vstup a první patro, kde jsou stále patrné prvky gotické architektury,“ přiblížila Salajková.

Církev v minulých letech jednu z dominant města pod Pálavou zrekonstruovala. Opravy se dočkal hodinový stroj, část schodiště i fasáda. Náklady dosáhly milionů korun. Na opravu přispělo i město.