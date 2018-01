Výhra Zemana? Tři obce na Břeclavsku upřednostnily Drahoše

Brno - Kufry snad ani nemusí vybalovat. Hokejista Martin Nečas se od léta nezastavil a už dvakrát vyrazil za oceán. Raleigh, Brno, Buffalo, Brno tak vypadá cestování talentovaného útočníka brněnské Komety. Po přípravě a premiérovém startu v NHL v dresu Caroliny se vydal na druhý hokejový výjezd za moře do Buffala. S reprezentací do dvaceti let skončil na mistrovství světa čtvrtý, což je nejlepší výsledek juniorů od roku 2005. Hned vstřebával další přelet a nyní Kometě pomůže v boji o obhajobu titulu. „Časový posun je náročný. Naštěstí se mi ale ještě nestalo, abych se probudil a nevěděl, kde jsem,“ směje se skoro devatenáctiletý mladík.