Záchranářům mají ulevit praktičtí lékaři. Nereálné, ani nemáme vybavení, oponují

Jižní Morava – Dostanou služební auto, mobil a počkají na zavolání, pak vyrazí k pacientovi. Tak může vypadat práce praktických lékařů v budoucnu. Myšlenka na znovuzavedení systému z doby před rokem 1989 zazněla při jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou při jeho návštěvě Brna v půlce března.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Novinka má hlavně ulevit přetíženým záchranářům, praktičtí lékaři jsou ale proti. „Tento návrh je nereálný,“ shrnul předseda okresního sdružení praktických lékařů z Vyškovska Pavel Kopáč, který má praxi v Bučovicích.

Plán považuje za nedořešený. „Nedokážu si představit, že vyrazím s kufříkem ošetřovat pacienta. Když přijede záchranná služba, má kompletní vybavení. Kdybych zjistil, že něco není v pořádku, stejně bych jim volal, aby pacienta odvezli,“ upozornil.

Připustil, že někteří lidé záchranku zneužívají. „Nemůžou za to ale trpět lékaři. Nevím, jestli budou chtít sloužit čtyřiadvacet hodin denně. Nedokážu si to ani představit,“ dodal Kopáč.

Co se má změnit

• Praktičtí lékaři by sloužili celý den a čekali na zavolání z dispečinku.

• Zda k pacientovi vyjede lékař nebo záchranná služba, by vyhodnotila operátorka.

• Systém má pomoci přetíženým nemocnicím a záchranářům.

• Praktickým lékařům se záměr nelíbí. Upozorňují mimo jiné, že pro náležitou péči nemají vybavení.

Nový plán znepokojil i některé pacienty. „Operátorka přece nemůže poznat, jestli jsem na tom dobře nebo ne. Může se stát, že doktor bez vybavení něco přehlédne a umřu,“ řekla například Eva Kavulová z Vyškova.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Moniky Brindzákové o novince ještě nikdo nerozhodl. „Je to věc budoucích jednání. Budeme se zabývat tím, jakými kroky se lze k takovému projektu dopracovat, ale musíme se pohybovat v mezích platné legislativy,“ řekla Brindzáková.

Jihomoravští záchranáři zatím podle jejich mluvčí Michaely Bothové informaci o novém plánu nemají. „Lze říci, že rozšíření primární péče praktických lékařů stejně jako funkční lékařská služba první pomoci včetně výjezdů by významně odlehčily záchranářům. Tak aby byli vždy k dispozici, když to vážný stav pacienta vyžaduje,“ okomentovala Bothová.