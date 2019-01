Břeclav – Řešení letitého sporu? Vedení břeclavské radnice věří, že ano. Řeč je o vypjatém vztahu mezi folkloristy ze souboru Charvatčané a členy Sokolu v městské části Charvátská Nová Ves. Skupiny obývají prostory sokolovny, u níž zastupitelé na svém posledním zasedání schválili vybudování přístavby.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Ta má se spory pomoci. Předběžné náklady jsou dva miliony korun, výběrovým řízením má suma klesnout. „Byli jsme v patové situaci, teď jsme rádi, že existuje alespoň nějaké řešení," říkal předseda kulturní komise a koaliční zastupitel za ČSSD Karel Křivánek.

Folkloristé se Sokoly marně hledali společnou řeč už v minulých letech. Dohady vznikaly třeba kvůli využívání kuchyňky. Břeclavští si slibují, že nová část budovy třecí plochy, jež se mezi některými lidmi přelily do osobních nesympatií, odstraní. Vznikne nové sociální zařízení a zřejmě i další kuchyňka. Vstup bude zevnitř i z venku. Přístavba bude spojená s tamní garáží, ze které se stane klubovna. „Je to řešení, které stojí peníze, ale umožní bezproblémové soužití. Zástupci Charvatčanů i Sokola s tím souhlasí. Díky tomu tam budou mít folkloristé své klubovní zázemí," sdělil starosta Břeclavi Pavel Dominik z Pro Regionu.

Ještě před schválením začala diskuze, kdy například opoziční Mladí a Neklidní označili postup za nesystémový. „Není to koncepční, ozvat se mohou další nespokojené spolky," upozornil představitel sdružení Jakub Matuška.

Vedení města o „hrozbě" ví. Kvůli neustávajícím sporům, při kterých v minulosti došlo i k fyzickému napadení, ale sáhlo k výjimce.

Další z opozičních zastupitelů Richard Zemánek z KDU-ČSL s tím souhlasí. „Je to dost peněz, ale jsem pro. Ještě jako místostarosta jsem tam zažil řadu problémů. Ovšem i kdyby částka na úpravy byla dvojnásobná, sama o sobě vztahy nenapraví. To musí chtít ti lidé sami," reagoval Zemánek.

Slovácký krúžek Charvatčané krok vítá. Starosta spolku Martin Radkovič jej vnímá jako vstřícné gesto. „Doufám, že se celá věc uklidní a obě strany budou spokojené," poznamenal Radkovič.

Podobně se vyjádřil rovněž jednatel Sokola Jan Grbavčic. „Je dobře, že město do toho vloží peníze. Věřím, že výsledek bude sloužit lidem, kteří se chtějí scházet kvůli zábavě. Ať už půjde o folklor, country nebo ženy, které se věnují patchworku. Ideální by bylo, kdyby vlastní prostory měli všichni, ale to je zřejmě nemožné," uvedl Grbavčic.

Budovu má v nájmu Sokol, který je i jeho správcem. Smlouva platí do roku 2053.